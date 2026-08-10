Acidente aconteceu na BR-116, a Via Dutra, na altura de QueimadosReprodução / Google Street View

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Romulo Cunha
Rio - Um acidente envolvendo um caminhão interditou completamente a pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Queimados, na Baixada Fluminense, na madrugada desta segunda-feira (10).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo perdeu uma das rodas, colidiu com a mureta divisória das pistas e ficou atravessado, interrompendo totalmente o trânsito. O fato aconteceu na altura do km 196, por volta das 5h50.
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Ainda de acordo com a corporação, o trecho foi liberado por volta das 8h30 após a retirada do caminhão.
Não houve registro de vítimas.