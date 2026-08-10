Vítimas foram encaminhadas ao Hospital Ferreira Machado - César Ferreira/Divulgação

Vítimas foram encaminhadas ao Hospital Ferreira MachadoCésar Ferreira/Divulgação

Publicado 10/08/2026 09:46

Rio - A Polícia Civil investiga as mortes de Cristiano Ribeiro, de 37 anos, e B. L. de O., de 5 anos, vítimas de um ataque a tiros na Rua Bartolomeu Lizandro, no Parque São Matheus, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, na noite do último sábado (8). Outras três pessoas ficaram feridas.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 8⁰ BPM (Campos dos Goytacazes) foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo na região. Testemunhas afirmaram que criminosos desembarcaram de um veículo e atiraram contra pessoas que estavam no local.



Relatos apontam ainda que o menino estava com o pai no momento em que acabou atingido, sendo encaminhado ao Hospital Ferreira Machado, mas não resistiu. As outras três pessoas também foram encaminhadas à unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.



Em nota, a Polícia Civil informou que a 146ª DP (Guarus) investiga o caso. Diligências estão em andamento para apurar a autoria dos crimes e esclarecer as circunstâncias do ataque.