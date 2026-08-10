Moradores relataram troca de tiros e uso de drones para lançar bombas no Quitungo - Reprodução / X

Moradores relataram troca de tiros e uso de drones para lançar bombas no QuitungoReprodução / X

Publicado 10/08/2026 09:45

Rio - A Polícia Militar reforçou o policiamento na manhã desta segunda-feira (10), em Brás de Pina, Zona Norte do Rio , após confrontos entre criminosos registrados neste domingo (9). A região vive uma rotina de medo, com frequentes tiroteios entre o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP).

Procurada, a Polícia Militar informou que "o policiamento encontra-se reforçado na Comunidade da Tinta", embora os relatos apontem para tiros ouvidos no Quitungo, que fica próximo. Já a Polícia Civil disse que, até o momento, não houve registro de ocorrência na delegacia da região. "A 38ª DP (Brás de Pina), contudo, iniciou diligências para apurar a veracidade dos fatos", escreveu em nota.

Brás de Pina tem policiamento reforçado após confronto entre criminosos



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Nas redes sociais, moradores relataram uma troca de tiros e uso de drones para lançar bombas no Quitungo.

"Chegaram agora vídeos e evidências mostrando pelo menos seis ataques com drones na comunidade do Quitungo, em Brás de Pina. Uma triste realidade sobre o que não podemos deixar de falar!", afirmou uma das internautas.



As imagens foram compartilhadas nas redes sociais. Segundo uma página do X, antigo Twitter, os traficantes da região estariam tentando derrubar seis drones que estavam lançando bombas na comunidade.





