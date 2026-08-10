Rio - Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de moto, na manhã desta segunda-feira (10), no Viaduto Engenheiro Freyssinet, mais conhecido como Elevado Paulo de Frontin, no Rio Comprido, na Região Central do Rio. O trânsito apresenta grande retenção no local.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência entre carro e moto aconteceu por volta das 8h e mobilizou militares do quartel de Santa Teresa. Segundo a corporação, um homem com ferimentos leves e uma mulher com ferimentos moderados foram encaminhados ao Hospital Federal do Andaraí, na Zona Norte. As identificações não foram reveladas e não há informações sobre seus estados de saúde.
O Centro de Operações Rio (COR) informou que uma faixa do elevado, no sentido Zona Sul, chegou a ser ocupada devido ao acidente. Por volta das 10h45, a via foi completamente liberada. Além dos Bombeiros, uma equipe da CET-Rio também atuou no local.
O trânsito ficou lento no trecho e houve reflexos no Elevado Engenheiro Rufino Pizarro e Linha Vermelha, desde São Cristóvão, na Zona Norte. A Avenida Francisco Bicalho também apresentou dificuldades desde a descida do Elevado do Gasômetro.
Como alternativa em direção à Zona Sul, o COR recomenda que os motoristas prefiram a Avenida Paulo de Frontin e o Túnel Santa Bárbara.
Acidentes semelhantes
Diariamente, dezenas de acidentes envolvendo motocicletas acontecem no estado do Rio de Janeiro. Na semana passada, no dia 3, um homem morreu e outros dois ficaram feridos na Rua São Luiz Gonzaga, altura do número 1378, na divisa dos bairros Benfica e São Cristóvão, Zona Norte.
Dois dias antes, um acidente envolvendo uma moto, um carro e um caminhão deixou quatro homens feridos na Avenida Arthur Antônio Sendas, no bairro Parque Analandia, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.
Em 15 de julho, ao menos seis pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo uma motocicleta, um carro e uma carreta na Avenida das Américas, na altura da estação Pontal do BRT, no sentido Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste.
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