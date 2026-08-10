Acidente no Elevado Paulo de Frontin deixou o trânsito lento no trecho - Reprodução / COR

Acidente no Elevado Paulo de Frontin deixou o trânsito lento no trechoReprodução / COR

Publicado 10/08/2026 10:33

Rio - Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de moto , na manhã desta segunda-feira (10), no Viaduto Engenheiro Freyssinet, mais conhecido como Elevado Paulo de Frontin, no Rio Comprido, na Região Central do Rio. O trânsito apresenta grande retenção no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência entre carro e moto aconteceu por volta das 8h e mobilizou militares do quartel de Santa Teresa. Segundo a corporação, um homem com ferimentos leves e uma mulher com ferimentos moderados foram encaminhados ao Hospital Federal do Andaraí, na Zona Norte. As identificações não foram reveladas e não há informações sobre seus estados de saúde.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que uma faixa do elevado, no sentido Zona Sul, chegou a ser ocupada devido ao acidente. Por volta das 10h45, a via foi completamente liberada. Além dos Bombeiros, uma equipe da CET-Rio também atuou no local.

O trânsito ficou lento no trecho e houve reflexos no Elevado Engenheiro Rufino Pizarro e Linha Vermelha, desde São Cristóvão, na Zona Norte. A Avenida Francisco Bicalho também apresentou dificuldades desde a descida do Elevado do Gasômetro.

Como alternativa em direção à Zona Sul, o COR recomenda que os motoristas prefiram a Avenida Paulo de Frontin e o Túnel Santa Bárbara.

Acidentes semelhantes

Diariamente, dezenas de acidentes envolvendo motocicletas acontecem no estado do Rio de Janeiro. Na semana passada, no dia 3, um homem morreu e outros dois ficaram feridos na Rua São Luiz Gonzaga, altura do número 1378, na divisa dos bairros Benfica e São Cristóvão, Zona Norte.

Dois dias antes, um acidente envolvendo uma moto, um carro e um caminhão deixou quatro homens feridos na Avenida Arthur Antônio Sendas, no bairro Parque Analandia, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.