Moto pegou fogo em meio ao acidente - Reprodução/Rede Social

Moto pegou fogo em meio ao acidenteReprodução/Rede Social

Publicado 24/07/2026 07:39

Rio - Um homem morreu e outros dois ficaram feridos em um acidente na Via Light, na altura do bairro Vila Emil, em Mesquita, na Baixada Fluminense, na noite de quinta-feira (23).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Nilópolis atendeu a ocorrência de uma queda de moto às 23h20. No local, um homem de aproximadamente 45 anos, com ferimentos moderados, e outro, de 20 anos, com ferimentos leves, precisaram ser levados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse. Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde deles.



Já a terceira vítima acabou arremessada do veículo e morreu no local. A motocicleta chegou a pegar fogo em meio ao acidente. As identidades não foram divulgadas.



