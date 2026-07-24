Moto pegou fogo em meio ao acidenteReprodução/Rede Social

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Ana Fernanda Freire
Rio - Um homem morreu e outros dois ficaram feridos em um acidente na Via Light, na altura do bairro Vila Emil, em Mesquita, na Baixada Fluminense, na noite de quinta-feira (23).
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Nilópolis atendeu a ocorrência de uma queda de moto às 23h20. No local, um homem de aproximadamente 45 anos, com ferimentos moderados, e outro, de 20 anos, com ferimentos leves, precisaram ser levados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse. Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde deles.

Já a terceira vítima acabou arremessada do veículo e morreu no local. A motocicleta chegou a pegar fogo em meio ao acidente. As identidades não foram divulgadas.