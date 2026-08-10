Idoso morreu atropelado na Avenida Monsenhor Félix, em IrajáReprodução
Idoso morre atropelado em Irajá
Bombeiros receberam acionamento para retirar o corpo do homem da Avenida Monsenhor Félix, na manhã desta segunda-feira (10)
Anac promete reforçar fiscalização de voos panorâmicos no Rio
Agência diz que vai verificar aeronaves, pilotos e empresas do setor após queda de helicóptero que matou quatro pessoas na Vista Chinesa
Parte de imóvel afunda e é interditado em Manguinhos
Estrutura de quatro andares apresentou risco de colapso; não houve feridos e família deixou o local
Rampa da Ponte Rio-Niterói será interditada nesta terça
Acesso pela Avenida Jansen de Melo, em Niterói, ficará bloqueado das 22h30 às 5h para obras no pavimento
Preso o quarto suspeito de integrar quadrilha que atacava motoristas
Grupo se passava por passageiros, rendia as vítimas durante as corridas e exigia transferências via pix sob ameaça de arma de fogo
Piloto morto em queda de helicóptero é sepultado com louvores e homenagens
Familiares, amigos e colegas da aviação deram o último adeus ao comandante que morreu em acidente na Vista Chinesa
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