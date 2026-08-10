Idoso morreu atropelado na Avenida Monsenhor Félix, em Irajá - Reprodução

Idoso morreu atropelado na Avenida Monsenhor Félix, em IrajáReprodução

Publicado 10/08/2026 10:50

O DIA pelo Corpo de Bombeiros. Rio - Um idoso, de aproximadamente 70 anos, morreu atropelado na Avenida Monsenhor Félix, em Irajá, Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (10). A informação foi confirmada aopelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com os militares, eles receberam acionamento para retirada do corpo às 10h, na altura do número 154. O homem, que ainda não teve a identidade divulgada, será encaminhado para o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no Centro.

Imagem que circula nas redes sociais mostra uma manta cobrindo o corpo no chão da via, enquanto uma viatura da Polícia Militar está posicionada ao lado, atravessada na pista, com outro carro próximo.

Segundo a PM, policiais do 41º BPM (Irajá) foram acionados para um acidente de trânsito com vítima. No local, os agentes encontraram o corpo de um homem e isolaram a área para perícia. O motorista que atropelou a vítima foi conduzido à 27ª DP (Vicente de Carvalho).



A Polícia Civil informou que testemunhas são ouvidas e as autoridades solicitaram perícia para o local. Outras diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias dos fatos.