Candidato pelo Republicanos, Anthony Garotinho, após o debate da BandCarlos Elias Junior / Agência O Dia
"Eu nem tinha pretensão de me candidatar, mas, diante do que nós estamos assistindo no Rio de Janeiro, eu atendi a quase que um clamor da população para pôr fim nessa bagunça que o estado virou de 20 anos para cá", disse.
ANTHONY GAROTINHO: “EU ATENDI A UM CLAMOR DA POPULAÇÃO”— Pri (@Pri_usabr1) August 10, 2026
“Eu não tinha pretensão de me candidatar, mas diante do que estamos assistindo no Rio de Janeiro, atendi a quase um clamor da população para pôr um fim nessa bagunça que o estado virou de 20 anos pra cá.” pic.twitter.com/Z6RnOfroHd
Esta é mais uma tentativa de Garotinho de voltar ao comando do estado. Ele governou o Rio entre 1999 e 2002, quando deixou o cargo para disputar a Presidência da República. Antes disso, foi prefeito de Campos dos Goytacazes e ocupou diferentes cargos públicos ao longo da carreira política. Também atuou como jornalista e radialista.
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