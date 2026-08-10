Candidato pelo Republicanos, Anthony Garotinho, após o debate da Band - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Candidato pelo Republicanos, Anthony Garotinho, após o debate da BandCarlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 10/08/2026 11:47 | Atualizado 10/08/2026 11:50

Rio - O candidato ao governo do estado Anthony Garotinho (Republicanos) afirmou que decidiu concorrer ao cargo após atender a um "clamor da população". A declaração foi feita durante o debate promovido pela Band , que contou ainda com Douglas Ruas (PL), André Marinho (Novo) e William Siri (PSOL) na noite deste domingo (9).





"Eu nem tinha pretensão de me candidatar, mas, diante do que nós estamos assistindo no Rio de Janeiro, eu atendi a quase que um clamor da população para pôr fim nessa bagunça que o estado virou de 20 anos para cá", disse. LEIA MAIS: Cinegrafista dá cabeçada em repórter e é retirado de debate "Eu nem tinha pretensão de me candidatar, mas, diante do que nós estamos assistindo no Rio de Janeiro, eu atendi a quase que um clamor da população para pôr fim nessa bagunça que o estado virou de 20 anos para cá", disse.

ANTHONY GAROTINHO: “EU ATENDI A UM CLAMOR DA POPULAÇÃO”



“Eu não tinha pretensão de me candidatar, mas diante do que estamos assistindo no Rio de Janeiro, atendi a quase um clamor da população para pôr um fim nessa bagunça que o estado virou de 20 anos pra cá.” pic.twitter.com/Z6RnOfroHd — Pri (@Pri_usabr1) August 10, 2026



Esta é mais uma tentativa de Garotinho de voltar ao comando do estado. Ele governou o Rio entre 1999 e 2002, quando deixou o cargo para disputar a Presidência da República. Antes disso, foi prefeito de Campos dos Goytacazes e ocupou diferentes cargos públicos ao longo da carreira política. Também atuou como jornalista e radialista. Esta é mais uma tentativa de Garotinho de voltar ao comando do estado. Ele governou o Rio entre 1999 e 2002, quando deixou o cargo para disputar a Presidência da República. Antes disso, foi prefeito de Campos dos Goytacazes e ocupou diferentes cargos públicos ao longo da carreira política. Também atuou como jornalista e radialista.

Em 2018, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ) condenou Garotinho por crimes de improbidade cometidos entre 2005 e 2006, quando o ex-governador era secretário de Governo da própria mulher, Rosinha. À época, foram descobertos desvios de R$ 234 milhões da área da Saúde.

A defesa recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) alegando que as provas usadas contra ele foram obtidas de forma ilícita. Em decisão liminar, o ministro Cristiano Zanin suspendeu os efeitos da condenação em relação à inelegibilidade. A medida permitiu que o ex-governador recuperasse temporariamente os direitos políticos enquanto o processo segue em análise na Corte.



