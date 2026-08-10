Shows também irão ofercer uma estrutura diferenciada voltada ao público que precisa dos serviços de acessibilidade - Arquivo / Agência O Dia

Shows também irão ofercer uma estrutura diferenciada voltada ao público que precisa dos serviços de acessibilidadeArquivo / Agência O Dia

Publicado 10/08/2026 12:01

Rio - O pré-cadastro para os serviços de acessibilidade do Rock in Rio 2026 pode ser realizado até sábado (15). O serviço busca reduzir o tempo de espera na Central de Acessibilidade da Cidade do Rock e melhorar o atendimento durante os dias do festival.





Os públicos atendidos pela acessibilidade incluem pessoas com deficiência física, auditiva, visual e intelectual; síndromes variadas; mobilidade reduzida; comorbidades; gestantes; lactantes; idosos e pessoas com obesidade. LEIA MAIS! Rock in Rio abre venda extra de ingressos para dias já esgotados Os públicos atendidos pela acessibilidade incluem pessoas com deficiência física, auditiva, visual e intelectual; síndromes variadas; mobilidade reduzida; comorbidades; gestantes; lactantes; idosos e pessoas com obesidade.

Para quem faz parte desses grupos, a Cidade do Rock disponibiliza um estacionamento gratuito e exclusivo, além do direito de utilizar as filas preferenciais do festival. Também haverá cadeiras de rodas manuais para empréstimo e o Kit Livre, um equipamento que transforma cadeiras de rodas manuais em motorizadas.

Os shows também irão ofercer uma estrutura diferenciada voltada ao público que precisa dos serviços de acessibilidade. Os palcos Mundo e Sunset terão plataformas elevadas, enquanto o Palco Favela contará com um espaço exclusivo para o público com deficiência.

No dia do evento, é necessário, mesmo com o pré-cadastro realizado, comparecer à Central de Acessibilidade, apresentar o documento original e seguir as instruções do time de apoio. A organização recomenda chegar cedo.

Como fazer o pré-cadastro



Após o envio do formulário, o cliente receberá um comunicado oficial do festival por e-mail.