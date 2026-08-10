Geraldo de Oliveira e Ana Lúcia Lopes - Reginaldo Pimenta

Geraldo de Oliveira e Ana Lúcia LopesReginaldo Pimenta

Publicado 10/08/2026 14:31 | Atualizado 11/08/2026 10:04

Rio - A Prefeitura do Rio ampliou, nesta segunda-feira (10), o Rio Rotativo Digital para a orla do Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon, na Zona Sul. A primeira fase da nova forma de cobrança de estacionamento ocorreu na Lagoa Rodrigo de Freitas , em julho. Nessa etapa atual, o sistema passou a operar mais de 1,7 mil vagas, com o apoio de 80 guardadores credenciados.

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O Rio Rotativo Digital substituiu os antigos talões de papel por um sistema totalmente digital, integrado ao aplicativo Jaé. De acordo com a prefeitura, com pagamento pelo celular, fiscalização eletrônica e monitoramento em tempo real da ocupação das vagas, o novo modelo oferece praticidade aos motoristas, amplia a transparência na utilização do espaço público e favorece a rotatividade dos veículos nas áreas de maior demanda. No dia 24 de agosto, a operação será ampliada para São Conrado, na Zona Sul; Barra da Tijuca, Zona Sudoeste; e Tijuca, Zona Norte.

O funcionamento permanece o mesmo adotado desde o início da operação, na Lagoa. Ao estacionar em uma vaga sinalizada, o motorista deve acessar o aplicativo Jaé, selecionar a opção Rio Rotativo, confirmar automaticamente o endereço identificado pelo GPS, informar a placa do veículo e escolher o período de permanência. O pagamento pode ser realizado por Pix ou cartão de crédito diretamente no aplicativo.



A tarifa é de R$ 2 para até duas horas de estacionamento, podendo ser renovada até o limite máximo de seis horas, conforme as regras do sistema. Após esse período, o veículo estará sujeito às normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

O prefeito Eduardo Cavaliere comentou sobre o sistema. "O projeto piloto do Rio Rotativo Digital na Lagoa Rodrigo de Freitas mostrou que estamos no caminho certo. A população aderiu ao sistema e usou o aplicativo Jaé para estacionar de forma segura e prática. Agora vamos ampliar essa experiência para a Orla e para outras regiões como Barra, São Conrado e Tijuca, levando mais organização, agilidade e facilidade para quem circula pela cidade. Com planejamento, chegaremos a todas as regiões da cidade."



"O Rio Rotativo Digital representa um avanço importante na modernização da mobilidade da cidade. Estamos oferecendo um serviço mais simples, seguro e transparente para o motorista, ao mesmo tempo em que utilizamos tecnologia para tornar a gestão das vagas públicas mais eficiente. Essa expansão para a orla da Zona Sul é mais um passo na construção de um sistema moderno, que melhora a experiência do cidadão e qualifica o uso do espaço público", destaca o secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes.



Os 80 guardadores credenciados atuarão orientando os motoristas sobre o funcionamento do sistema e a utilização do aplicativo Jaé. Eles não recebem qualquer tipo de pagamento dos usuários. A aquisição do período de estacionamento é realizada exclusivamente pelo aplicativo.



Além do atendimento aos motoristas, os guardadores auxiliam a Prefeitura do Rio na coleta de informações sobre a ocupação das vagas por meio da plataforma tecnológica do Rio Rotativo Digital, contribuindo para o monitoramento da operação.



Os guardadores credenciados não possuem poder de fiscalização nem podem aplicar multas. Os autos de infração continuam sendo emitidos exclusivamente pela autoridade de trânsito, com base nas imagens e registros gerados pela plataforma tecnológica.



A implantação da nova área também contou com a instalação de placas específicas de sinalização para orientar os motoristas e identificar as vagas operadas pelo Rio Rotativo Digital.

Sistema dividiu opiniões



O DIA acompanhou a expansão do Rio Rotativo Digital na Avenida Delfim Moreira, no Leblon. O sistema dividiu opiniões entre os profissionais credenciados e os motoristas. O guardador Geraldo de Oliveira, de 42 anos, já trabalha no local há muitos anos e ainda está se adaptando ao novo modelo de cobrança.

"Por enquanto está meio enrolado ainda, mas a gente vai desenrolar. [Quando] chegam muitos carros, eu fico meio enrolado. Com talão eu já ia anotando e dando para as pessoas. E também tem o custo da internet. Vamos saber como é que vai ficar isso", disse ele.

A empresária Ana Lúcia Lopes, de 61, analisou os prós e contras. "Foi fácil [baixar o aplicativo], sim. Por um lado é bom que organiza um pouquinho mais a cidade [...] Já fiz o pagamento. [...] É ruim quando está sem internet ou tem muita gente usando. [...] Eu não sei como é que vai ficar, entendeu? [...] A princípio está funcionando, não sei depois."

Para o eletricista Mário Henrique, 43, o tempo máximo no estacionamento tem dificultado a rotina. "Eu baixei no projeto inicial na Lagoa. [A nova forma de pagamento] facilita para um público, mas para quem vem para trabalhar e vai ficar o dia todo, complica um pouco. Porque quando vence, o que você faz? Tem que sair para poder renovar ou procurar outra vaga. [Mas] na questão da facilidade do uso, [achei] bem prático", disse.

Próxima etapa da expansão



A nova etapa em São Conrado, Barra da Tijuca e Tijuca integra o cronograma de implantação gradual do sistema, ampliando sua cobertura em diferentes regiões da cidade e oferecendo mais comodidade aos motoristas, maior controle sobre a ocupação das vagas e mais eficiência na gestão do estacionamento rotativo.



Mais de 40 mil validações na Lagoa



Implantado no dia 17 de julho em cerca de 900 vagas no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, o projeto piloto do Rio Rotativo Digital já contabiliza mais de 40 mil validações de períodos de estacionamento de duas horas.

* Colaborou Reginaldo Pimenta