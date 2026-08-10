Novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN)Márcio Leandro / Detran.RJ
Segundo o órgão, há uma grande demanda pela emissão da CIN. Desde a implementação do novo modelo, 4,7 milhões de documentos já foram emitidos. O Detran-RJ esclarece ainda que cidadãos que possuem documento de identidade válido não precisam se antecipar para fazer a troca, já que a migração poderá ser realizada até 2032.
Para ampliar a oferta de horários, o departamento adotou um sistema de distribuição aleatória para o agendamento do serviço de identificação civil. Em vez de liberar todas as opções de uma só vez, os horários são disponibilizados ao longo do dia, de forma automatizada e sem interferência humana.
A medida dificulta a ação de robôs e de pessoas que se aproveitavam da previsibilidade para fazer reservas indevidas. Com isso, é possível encontrar horários disponíveis a qualquer momento pelo site do órgão ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. O procedimento é realizado em poucos passos e não exige intermediários.
Diante da alta demanda, o órgão também reforça a importância de comparecer aos postos na data agendada. “Hoje, a média de ausências chega a 40% nos postos de identificação civil, em parte porque muitos usuários não apresentam a certidão de nascimento ou casamento original, documento obrigatório para a emissão da CIN”, informou o Detran-RJ.
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