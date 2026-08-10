Vítimas deram entrada na UPA de Rocha Miranda, na Zona Norte - Divulgação / Prefeitura do Rio

Vítimas deram entrada na UPA de Rocha Miranda, na Zona NorteDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 10/08/2026 12:17

Rio - Um tiroteio terminou com um homem morto e duas pessoas feridas, neste domingo (9), em Rocha Miranda, na Zona Norte . Segundo a Polícia Militar, um agente de folga reagiu a uma tentativa de assalto.

Testemunhas relataram que houve intensos disparos na Avenida dos Italianos, em frente a um bar, no fim da madrugada. Os tiros acertaram, ao menos, três pessoas.

De acordo com a PM, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para verificar a entrada de uma vítima ferida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda. No local, os policiais descobriram que Johnny Kelvin Amorim Rodrigues, que portava uma réplica de arma de fogo, morreu.

Posteriormente, um PM, que estava de folga, se apresentou informando que havia sofrido uma tentativa de assalto e reagiu. Logo em seguida, outras duas pessoas baleadas chegaram na UPA.

Ainda não há informações sobre as identificações das duas vítimas, assim como seus estados de saúde.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos.