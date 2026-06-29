Posto do Detran-RJ - Divulgação

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Publicado 29/06/2026 10:21

Rio - O Departamento de Trânsito do Estado do Rio (Detran-RJ) exige, a partir desta segunda-feira (29), resultado negativo de exame toxicológico dos candidatos à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A (moto) e B (carro). A medida vale apenas para processos abertos a partir desta data.

Quem já possui requerimento antes do dia 29 de junho, não precisará realizar o exame, mesmo que ainda não tenha concluído a habilitação. O toxicológico terá que ser feito logo após a abertura do Renach (Registro Nacional de Condutores Habilitados) e antes da realização do exame de avaliação física e mental e da avaliação psicológica.