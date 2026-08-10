Bombeiros controlaram incêndio provocado pela queda da aeronave - Divulgação / Corpo de Bombeiros

Bombeiros controlaram incêndio provocado pela queda da aeronaveDivulgação / Corpo de Bombeiros

Publicado 10/08/2026 15:15

Rio - Uma câmera interna do helicóptero que caiu nas proximidades da Vista Chinesa , no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio, pode ajudar a esclarecer os momentos que antecederam o acidente no último sábado (8). O advogado Arnaldo Muniz, que atua na Voo Rio Panorâmico, destaca que o equipamento foi encontrado aparentemente intacto e entregue ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

"No interior da aeronave, havia uma câmera modelo GoPro para filmar a emoção dos passageiros durante o voo. Esta câmera foi encontrada pelos Bombeiros e entregue ao representante do Cenipa que fazia vistoria no local do acidente. Pelas imagens, a câmera está intacta e com cartão de memória. Esperamos que as imagens possam ajudar nas investigações", ressaltou Muniz.

Representantes da empresa afirmam que Alessandro Rocha , piloto que morreu no acidente, já havia realizado um outro voo com o mesmo helicóptero, no mesmo dia, e não relatou qualquer problema. Com mais de 20 anos de experiência, o comandante havia sido contratado pela Voo Rio Panorâmico havia cerca de um mês. Ele foi sepultado na tarde desta segunda-feira, no Cemitério de São Gonçalo.

queda da aeronave ainda deixou três turistas colombianas mortas : Rocio Cubillos, de 59 anos; Wendy Manrique, 37, e Sofia Murillo, 17 - avó, mãe e filha. No domingo (9), familiares das vítimas e representantes da empresa estiveram no Instituto Médico Legal (IML) do Centro para acompanhar as tratativas relativas à liberação do corpo.

No local, o engenheiro Victor Manrique, filho de Rocio e irmão de Wendy, relembrou a colisão entre helicópteros ocorrida em junho, no Recreio, que causou a morte de seis pessoas - incluindo o cantor Oliver Tree. Assim como já havia sido feito pelo prefeito Eduardo Cavaliere no dia do acidente, o colombiano sugeriu a suspensão do serviço de voos panorâmicos no município.

"Entenderia se no Rio não voassem helicópteros em voos panorâmicos. A operação deveria ser, no mínimo, suspensa. Sinceramente, quero que nenhuma outra família, que venha à essa bonita cidade conhecê-la, termine em tragédia. Todos no Rio foram espetaculares. Só quero que ninguém viva o que vivemos", pontuou.

Em pleno Dia dos Pais, Sven Rocha, filho do piloto, contou que Alessandro era uma pessoa cheia de vida e apaixonado pela profissão.

"Eu achava que ele ia viver para sempre. Não idealizando algo, mas era uma pessoa muito viva. Falava o tempo inteiro, com todo mundo. Ele era alegria. Era instrutor há mais de 20 anos e acumulou muitos anos de voo. Desde que eu o conheço, sou filho do Comandante Rocha. Era um homem que não brincava. Era sério no trabalho", disse.

A Polícia Civil se limitou a dizer que a investigação está em andamento na 19ª DP (Tijuca), que a perícia já foi realizada e que os agentes aguardam um laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

Já o Cenipa informou que os investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), com sede no Rio, foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave.

Nessa etapa, reúnem-se elementos que subsidiarão as fases posteriores da investigação, as quais têm por finalidade identificar possíveis fatores contribuintes para a queda, quando aplicável, permitir a emissão de Recomendações de Segurança voltadas à prevenção de novas ocorrências.

O que diz a empresa?

No IML, Eliane Ambrósio - representante da Voo Rio Panorâmico - afirmou que todos os documentos estão sendo verificados, mas que a prioridade é dar suporte às famílias das vítimas.

"Quando a pessoa faz qualquer compra, você faz um contrato. No momento em que você acessa o produto e concorda com os termos colocados, você está assinando um contrato. Tudo está sendo tratado, o seguro foi acionado e a empresa sempre seguiu as normas de segurança. Isso tudo será investigado e verificado. Nós vamos dar todo acesso à tudo. A empresa jamais vai se omitir e deixar de dar o suporte. A preocupação agora é acolher a família e fazer tudo que a gente puder para dar um conforto", contou.

Segundo Eliane, a demora de avisar a família sobre a queda do helicóptero ocorreu porque não queriam dar informações precipitadas.

"Quando a gente soube, mobilizamos uma equipe para ir até o local. Tudo chegou de uma forma truncada. Não sabíamos o que tinha acontecido. Não queríamos ser levianos e passar uma informação para a família, que fosse uma informação inverídica, que não fosse a realidade. Pegamos a família e seguramos para dar esse apoio. Assim que a gente teve a informação do óbito, nós comunicamos. Ficamos com eles o tempo todo", ressaltou.

A representante da empresa afirmou que cuidou do translado de familiares da Colômbia para o Brasil - como o pai da adolescente morta - e hospedagem.

"Estamos procurando dar todo suporte para essas famílias nesse momento de dor terrível. Nada vai compensar essa perda, mas a gente poder dar o acolhimento e suporte, para que não se sintam desamparados. É a nossa principal preocupação", disse.

Ambrósio completou que todas as certificações da empresa e da aeronave estão em dia. "A gente trabalha dentro da total legalidade, tudo que a legislação exige. Não temos nada a esconder."