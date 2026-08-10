Liesa disponibiliza ingressos para os dias do Grupo Especial e CampeãsCarlos Elias
As entradas estarão disponíveis para as três noites de desfiles competitivos e para o Sábado das Campeãs. Os ingressos para as arquibancadas especiais, nos setores 2 a 11, com exceção do Setor 9, e para as cadeiras individuais numeradas, no Setor 12, terão preço fixo de R$ 250 por noite. A meia-entrada custa R$ 125.
Será permitida a compra de uma meia entrada por CPF para cada dia de desfile. O limite é de quatro ingressos por comprador. Para adquirir as entradas, é necessário acessar o site da Ticketmaster a partir das 19h e escolher o setor desejado.
Esta é a terceira etapa de comercialização para o Carnaval de 2027. Antes da venda geral, já foram disponibilizados o Passaporte Rio Carnaval, que dá acesso aos três dias de desfiles competitivos, e o Ingresso Sambista, com compra antecipada e escolha posterior do dia.
Novas etapas de venda ainda serão abertas, incluindo ingressos para frisas e arquibancadas populares.
Rio Carnaval 2027
Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial estão marcados para os dias 7, 8 e 9 de fevereiro de 2027, na Marquês de Sapucaí. As seis escolas mais bem colocadas retornam ao Sambódromo no dia 13 de fevereiro, no Sábado das Campeãs.
Serviço
Venda geral: segunda-feira (10), a partir das 19h
Local: Marquês de Sapucaí
Setores: arquibancadas especiais (2 a 11, exceto 9) e cadeiras individuais (12)
Inteira: R$ 250
Meia-entrada: R$ 125
Venda: Ticketmaster, através do site https://www.ticketmaster.com.br/event/riocarnaval
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