A publicação orienta pais e reforça que menores de 18 anos não podem participar de apostas on-line - Divulgação Procon - RJ

A publicação orienta pais e reforça que menores de 18 anos não podem participar de apostas on-lineDivulgação Procon - RJ

Publicado 10/08/2026 16:43

Rio - O Procon-RJ lançou nesta segunda-feira (10) uma cartilha com orientações para consumidores a respeito dos riscos das apostas esportivas e dos jogos de azar on-line. O material alerta para possíveis prejuízos financeiros, impactos na saúde mental e problemas nas relações familiares, além de apresentar medidas de prevenção e canais de apoio.

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Produzida pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) em parceria com o Procon-RJ, a publicação também reúne informações para ajudar a população a evitar o superendividamento e identificar sinais de perda de controle sobre o hábito de apostar.



A cartilha explica, em linguagem acessível, como funcionam as plataformas de apostas e diferencia entretenimento, investimento e jogos de azar. O material destaca os mecanismos utilizados pelas plataformas que podem estimular o usuário a continuar apostando e desmistifica promessas de lucro fácil.



Outro ponto abordado diz respeito à proteção de crianças e adolescentes. A publicação reforça que menores de 18 anos não podem participar de apostas on-line e orienta pais e responsáveis a identificar possíveis sinais de exposição precoce a esse tipo de conteúdo.



Os impactos das apostas na saúde mental também são destacados. A cartilha apresenta informações sobre a ludopatia, transtorno reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e orienta pessoas que têm dificuldade para controlar o comportamento de apostar.



Entre as medidas de prevenção, o material apresenta recomendações para evitar prejuízos financeiros, informações sobre a ferramenta oficial de autoexclusão das plataformas autorizadas e os locais onde consumidores podem buscar orientação, atendimento e apoio psicológico.



Acesse a cartilha



A cartilha “Apostas Online: Bets e Jogos de Azar — Proteja seu dinheiro, sua saúde e sua família” pode ser acessada pelo link Produzida pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) em parceria com o Procon-RJ, a publicação também reúne informações para ajudar a população a evitar o superendividamento e identificar sinais de perda de controle sobre o hábito de apostar.A cartilha explica, em linguagem acessível, como funcionam as plataformas de apostas e diferencia entretenimento, investimento e jogos de azar. O material destaca os mecanismos utilizados pelas plataformas que podem estimular o usuário a continuar apostando e desmistifica promessas de lucro fácil.Outro ponto abordado diz respeito à proteção de crianças e adolescentes. A publicação reforça que menores de 18 anos não podem participar de apostas on-line e orienta pais e responsáveis a identificar possíveis sinais de exposição precoce a esse tipo de conteúdo.Os impactos das apostas na saúde mental também são destacados. A cartilha apresenta informações sobre a ludopatia, transtorno reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e orienta pessoas que têm dificuldade para controlar o comportamento de apostar.Entre as medidas de prevenção, o material apresenta recomendações para evitar prejuízos financeiros, informações sobre a ferramenta oficial de autoexclusão das plataformas autorizadas e os locais onde consumidores podem buscar orientação, atendimento e apoio psicológico.A cartilha “Apostas Online: Bets e Jogos de Azar — Proteja seu dinheiro, sua saúde e sua família” pode ser acessada pelo link https://drive.google.com/file/d/18QlipYpnhPN3MubBvScdHJMmzXFgsLmN/view?usp=drive_link

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna