Casa em que a estrutura cedeu parciallmente e que foi interditada - Reprodução/Redes sociais

Casa em que a estrutura cedeu parciallmente e que foi interditadaReprodução/Redes sociais

Publicado 10/08/2026 19:46





Moradores registraram em vídeos o momento em que a estrutura cedeu parcialmente. Nas imagens, é possível ver uma grande quantidade de poeira e ouvir pedidos de ajuda para que equipes da Defesa Civil fossem acionadas com urgência. Rio - Uma casa de quatro andares foi interditada pela Defesa Civil Municipal após parte da estrutura afundar na Rua Maravilha, na localidade conhecida como Coreia, em Manguinhos , Zona Norte, nesta segunda-feira (10). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.Moradores registraram em vídeos o momento em que a estrutura cedeu parcialmente. Nas imagens, é possível ver uma grande quantidade de poeira e ouvir pedidos de ajuda para que equipes da Defesa Civil fossem acionadas com urgência.





O Corpo de Bombeiros informou que foi chamado às 9h34 para uma ocorrência de ameaça de desabamento no local. Equipes do Destacamento de Benfica estiveram na rua e acionaram a Defesa Civil para avaliar as condições da edificação.



Após a vistoria, técnicos concluíram que houve um afundamento da estrutura e identificaram risco iminente de colapso da parte restante do prédio. Por causa disso, os quatro andares foram interditados.



Segundo a Defesa Civil, imóveis vizinhos também passaram por inspeção. Embora tenham sido constatados danos pontuais em algumas construções próximas, não foram identificados riscos de desabamento nessas residências.



Equipes da Secretaria Municipal de Conservação foram acionadas para realizar os trabalhos necessários na área e auxiliar na segurança do entorno.



De acordo com relatos publicados nas redes sociais, as moradoras do imóvel deixaram a residência após o incidente e seguiram para casas de parentes.



As causas do afundamento da estrutura ainda serão apuradas pelos órgãos responsáveis. Até o momento, não há previsão para a liberação do imóvel interditado.