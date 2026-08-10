17ª DP (São Cristóvão) Reprodução / Google

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Leonardo Brito
Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (10), um homem suspeito de ser o quarto integrante de uma quadrilha especializada em assaltar taxistas e motoristas de aplicativo na cidade do Rio. Ele foi localizado em Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, durante uma operação realizada por agentes da 17ª DP (São Cristóvão), com apoio das delegacias da Praça Seca e de Inhaúma. O preso não teve o nome divulgado. 
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De acordo com as investigações, o grupo adotava uma estratégia para não despertar suspeitas. Os criminosos solicitavam corridas e embarcavam nos veículos como passageiros comuns. Durante o trajeto, um dos integrantes sacava uma arma de fogo e anunciava o assalto.

As vítimas eram obrigadas a seguir para locais isolados e de pouco movimento, onde eram mantidas sob ameaça. Além de terem celulares, dinheiro e pertences roubados, os motoristas eram forçados a realizar transferências bancárias via pix diretamente para contas controladas pelos criminosos.

Segundo a Polícia Civil, o homem preso nesta segunda-feira participou de um assalto ocorrido no mês passado contra um taxista em Realengo, na Zona Oeste do Rio. A partir da investigação desse caso, os agentes identificaram os integrantes da organização e passaram a monitorar seus deslocamentos e contatos.

Após um trabalho de inteligência que incluiu cruzamento de informações, análise de dados e monitoramento dos investigados, os policiais localizaram o suspeito em Nova Iguaçu. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

Ainda durante a ação, os agentes também deram cumprimento a outro mandado de prisão temporária contra um integrante da quadrilha que já estava preso desde julho. Conforme a investigação, ele era o responsável por anunciar os assaltos empunhando a arma utilizada pelo grupo e havia sido preso em flagrante após praticar outro crime semelhante.

A polícia acredita que a quadrilha tenha participado de outros roubos com o mesmo modus operandi em diferentes regiões da cidade. 