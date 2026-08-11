Foragido foi detido e encaminhado à 50ª DP (Itaguaí)Reprodução

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Fred Vidal
Rio - Um jovem de 20 anos, procurado pela Justiça por roubo, foi preso na tarde desta segunda-feira (10), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A prisão foi realizada por policiais civis da 50ª DP (Itaguaí), durante ação da Operação Torniquete.
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De acordo com a Polícia Civil, havia um mandado de prisão preventiva contra o homem, expedido pela Vara Única da Comarca de Mangaratiba. Segundo as investigações, ele estaria envolvido em roubos de veículos registrados na região de Itaguaí e da Costa Verde.

Os agentes localizaram o suspeito dentro de uma van de transporte alternativo. Após a abordagem, ele foi levado para a unidade policial, onde foram realizados os procedimentos para o cumprimento da ordem judicial.