Foragido foi detido e encaminhado à 50ª DP (Itaguaí)Reprodução
De acordo com a Polícia Civil, havia um mandado de prisão preventiva contra o homem, expedido pela Vara Única da Comarca de Mangaratiba. Segundo as investigações, ele estaria envolvido em roubos de veículos registrados na região de Itaguaí e da Costa Verde.
Os agentes localizaram o suspeito dentro de uma van de transporte alternativo. Após a abordagem, ele foi levado para a unidade policial, onde foram realizados os procedimentos para o cumprimento da ordem judicial.
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