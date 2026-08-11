Marcelo São Paio do Nascimento possui um mandado de prisão emitido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Niterói - Divulgação / Disque Denúncia

Marcelo São Paio do Nascimento possui um mandado de prisão emitido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de NiteróiDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 11/08/2026 08:03 | Atualizado 11/08/2026 11:30

Rio - O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre Marcelo São Paio do Nascimento, de 49 anos, um dos suspeitos da morte e do desaparecimento do corpo do vigilante Maximiliano Pina Júlio, de 41, assassinado em fevereiro deste ano, em Niterói , na Região Metropolitana.