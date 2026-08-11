Marcelo São Paio do Nascimento possui um mandado de prisão emitido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de NiteróiDivulgação / Disque Denúncia
Marcelo é considerado foragido da Justiça. Segundo a investigação realizada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), o crime ocorreu no último dia 21 de fevereiro. No início, a vítima foi dada como desaparecida por não ter retornado para casa. Durante as diligências, a polícia concluiu que Maximiliano chegou a trabalhar e foi assassinado no local.
As apurações também apontam que o assassinato pode ter ocorrido por questões relacionadas a uma questão de trabalho. Câmeras de segurança registraram que, no dia do homicídio, os acusados colocaram algo que parecia ser o corpo da vítima em um veículo da empresa de segurança.
Por meio de cruzamento de dados com o Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói (CISP), os investigadores descobriram que o veículo pertence a uma empresa de segurança privada cujo proprietário é Marcelo. As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes do crime.
O outro suspeito do crime, Bruno Cordeiro Gomes de Souza, de 37 anos, foi detido na manhã do dia 13 de março deste ano, no bairro Aldeia da Prata, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio, por policiais da DHNSG.
Marcelo São Paio do Nascimento possui um mandado de prisão emitido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Niterói, classificando a prisão como preventiva, pelos crimes de Homicídio Qualificado, Fraude Processual e Destruição, Subtração ou Ocultação de Cadáver, C/C Fato Atípico.
O Disque Denúncia pede que informações sobre o paradeiro de Marcelo São Paio do Nascimento sejam repassadas pelos telefones (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177, pelo WhatsApp (021) 2253-1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.
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