Policiais militares apreenderam dois fuzis, dois rádios comunicadores e grande quantidade de drogas - Divulgação / PMERJ

Policiais militares apreenderam dois fuzis, dois rádios comunicadores e grande quantidade de drogas Divulgação / PMERJ

Publicado 11/08/2026 10:36

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta terça-feira (11), uma operação policial em comunidades da Zona Oeste do Rio , com principal objetivo de desarticular as atividades da facção criminosa autodenominada "ADA" na região. Até o momento, quatro suspeitos foram presos, além da apreensão de dois fuzis, dois rádios comunicadores e grande quantidade de drogas.

De acordo com o 14º BPM (Bangu), responsável pela ação, a operação acontece nas comunidades da Vila Vintém, Batan, Batanzinho, Fumacê, Minha Deusa, Cosme Damião, Jardim Novo, Light, 77, Rua I e Selvinha.

A ação tem como objetivo cumprir mandados de prisão e combater possíveis cobranças indevidas relacionadas a serviços de internet, televisão e outras atividades comerciais, além de atuar na desobstrução de vias públicas com barricadas instaladas por criminosos.

A operação conta com cerca de 70 policiais militares, quatro alas do Grupamento de Ações Táticas 1 (GAT-1) e três do Grupamento de Ações Táticas 2 (GAT-2). A ação também conta com o apoio de um veículo blindado e de uma equipe de demolição do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA). A operação permanece em andamento.