Policiais militares apreenderam dois fuzis, dois rádios comunicadores e grande quantidade de drogas Divulgação / PMERJ
Ação contra venda ilegal de sinal de internet tem presos na Zona Oeste
Operação ocorre nas comunidades da Vila Vintém, Batan, Batanzinho, Fumacê, Minha Deusa, Cosme Damião, Jardim Novo, Light, 77, Rua I e Selvinha
X do Nuno
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