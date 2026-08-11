Crime aconteceu na Escola Municipal Orsina da Fonseca, na Tijuca - Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Crime aconteceu na Escola Municipal Orsina da Fonseca, na TijucaPedro Teixeira / Arquivo O Dia

Publicado 11/08/2026 09:38

Rio - Um aluno esfaqueou um professor, na noite desta segunda-feira (10), dentro da Escola Municipal Orsina da Fonseca, na Tijuca, na Zona Norte . O adolescente responderá por ato análogo ao crime de tentativa de homicídio.

A unidade fica na Rua São Francisco Xavier. Segundo a Polícia Militar, agentes do 6º BPM (Tijuca) receberam informações sobre um estudante tentando agredir um docente usando uma faca. Outros estudantes tiveram que conter o autor.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que o crime aconteceu durante a aula. Ainda de acordo com a pasta, o professor sofreu escoriações superficiais. Já o estudante teve um trauma leve na cabeça e um ferimento na mão direita ao ser contido pelos colegas de turma. Ambos receberam atendimento em unidades de saúde e já foram liberados.

A pasta destacou que a equipe interdisciplinar da SME, formada por psicólogos e assistentes sociais, segue prestando apoio psicossocial e acolhimento à comunidade escolar.

A 18ª DP (Praça da Bandeira) investiga o caso. O adolescente foi autuado em flagrante. Segundo a Polícia Civil, a vítima ainda será ouvida e os agentes realizam outras diligências para esclarecer integralmente as circunstâncias do ocorrido. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.