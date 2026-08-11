O imunizante está disponível nas 241 unidades de Atenção Primária da rede municipalEdu Kapps/Secretaria Municipal de Saúde

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Leonardo Brito
Rio - A Prefeitura do Rio ampliará, a partir desta quarta-feira (12), a vacinação contra a covid-19 com o imunizante atualizado para a cepa LP.8.1. Com a chegada de um novo lote de doses enviado pelo Ministério da Saúde, idosos com 60 anos ou mais passam a integrar o público-alvo da campanha.
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A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que gestantes, imunocomprometidos e pessoas com deficiência permanente continuam contemplados nesta fase da imunização. A ampliação para outras faixas etárias ocorrerá de forma gradual, de acordo com a disponibilidade de novas remessas de vacinas.

Segundo a pasta, a vacinação continua sendo a principal estratégia para reduzir o risco de casos graves, internações e mortes causadas pela doença. Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identidade e, se possível, a caderneta de vacinação.

O imunizante está disponível nas 241 unidades de Atenção Primária da rede municipal, entre clínicas da família e centros municipais de saúde.

A população também pode buscar atendimento nos polos do Super Centro Carioca de Vacinação. A unidade de Botafogo funciona diariamente, das 8h às 22h. Já os postos instalados no ParkShoppingCampoGrande, na Zona Oeste, e no Shopping Nova América, na Zona Norte, seguem o horário de funcionamento dos respectivos centros comerciais.

Para saber a unidade de Atenção Primária mais próxima, basta acessar o portal Onde Ser Atendido: prefeitura.rio/ondeseratendido.