O imunizante está disponível nas 241 unidades de Atenção Primária da rede municipal - Edu Kapps/Secretaria Municipal de Saúde

O imunizante está disponível nas 241 unidades de Atenção Primária da rede municipalEdu Kapps/Secretaria Municipal de Saúde

Publicado 11/08/2026 18:21

Rio - A Prefeitura do Rio ampliará, a partir desta quarta-feira (12), a vacinação contra a covid-19 com o imunizante atualizado para a cepa LP.8.1. Com a chegada de um novo lote de doses enviado pelo Ministério da Saúde, idosos com 60 anos ou mais passam a integrar o público-alvo da campanha.