Casa em que a estrutura cedeu parcialmente e que foi interditada - Reprodução/Redes sociais

Casa em que a estrutura cedeu parcialmente e que foi interditadaReprodução/Redes sociais

Publicado 11/08/2026 14:22 | Atualizado 11/08/2026 16:31





Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), todas as famílias possuem rede de apoio familiar ou comunitária e não precisaram solicitar acolhimento institucional.



"As famílias receberam apoio emergencial, com a entrega de colchonetes e do cartão Protege SUAS, e serão acompanhadas pelo CRAS Ramos", informou em nota.



Segundo o Centro de Operações Rio, imóveis vizinhos também passaram por vistoria e, apesar de apresentarem danos pontuais, não há risco de desabamento. Questionada sobre uma eventual demolição do imóvel, a Defesa Civil Municipal não se manifestou.



Nesta segunda-feira, moradores registraram o momento em que a estrutura cedeu parcialmente. LEIA MAIS! Homem anuncia recompensa de R$ 500 para quem agredir ex e é preso Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), todas as famílias possuem rede de apoio familiar ou comunitária e não precisaram solicitar acolhimento institucional."As famílias receberam apoio emergencial, com a entrega de colchonetes e do cartão Protege SUAS, e serão acompanhadas pelo CRAS Ramos", informou em nota.Segundo o Centro de Operações Rio, imóveis vizinhos também passaram por vistoria e, apesar de apresentarem danos pontuais, não há risco de desabamento. Questionada sobre uma eventual demolição do imóvel, a Defesa Civil Municipal não se manifestou.Nesta segunda-feira, moradores registraram o momento em que a estrutura cedeu parcialmente.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Rio Urgente (@rio.urgente)



Após a vistoria, técnicos constataram o afundamento da estrutura e identificaram risco iminente de colapso do restante do prédio. Diante da situação, o imóvel foi interditado.

Em nota, a Defesa Civil Municipal informou que "realizou, nesta segunda-feira (10/08), uma vistoria após o desabamento de parte da estrutura de um imóvel de quatro andares, localizado na Rua Maravilha, nº 10, em Manguinhos, Zona Norte do Rio. Técnicos avaliaram que houve um afundamento da edificação e identificaram risco iminente de colapso do restante da estrutura. Diante da situação, os quatro andares do imóvel foram interditados. Imóveis vizinhos também foram vistoriados e danos pontuais foram constatados, mas não apresentam risco de desabamento. A equipe da Secretaria Municipal de Conservação atua no local nesta terça-feira (11/08)."



Já a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) comunicou que "quatro famílias afetadas pela ocorrência em um imóvel na Comunidade da Coreia, em Manguinhos, foram atendidas por nossas equipes. Todas possuem rede de apoio familiar ou comunitária e não houve solicitação de acolhimento institucional. As famílias receberam apoio emergencial, com a entrega de colchonetes e do cartão Protege SUAS, e serão acompanhadas pelo CRAS Ramos".