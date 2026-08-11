Região do Morro do Cruz concentrou os disparos na manhã desta terçaReprodução / Redes sociais

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Fred Vidal
Rio - Um intenso tiroteio voltou a assustar moradores da região do Andaraí, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (11). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a incessante troca de tiros entre criminosos.
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Veja o vídeo
De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por causa de um confronto na região do Morro do Cruz. As equipes do 6º BPM (Tijuca) reforçaram patrulhamento na região, mas não chegaram a entrar em confronto com os bandidos.
A região do Andaraí tem registrado sucessivos episódios de violência relacionados à disputa territorial entre grupos criminosos. O registro mais recente ocorreu no último dia 24, quando um intenso tiroteio no Morro do Cruz terminou com um homem ferido e encaminhado ao Hospital do Andaraí. Moradores apontaram que os confrontos estariam relacionados à disputa entre criminosos que atuam no Morro do Cruz e na Chácara do Céu.
Semanas antes, no dia 3, uma mulher de 56 anos foi atingida por uma bala perdida durante um confronto entre criminosos dos morros do Andaraí e do Cruz. Maria Solange Ribeiro de Oliveira estava nas proximidades de um supermercado, na Rua Maxwell, quando foi baleada. Ela foi socorrida no Hospital Federal do Andaraí, permaneceu consciente e recebeu alta. Os confrontos haviam começado no dia anterior e envolviam grupos ligados ao Comando Vermelho (CV) e ao Terceiro Comando Puro (TCP).
A disputa entre as duas facções também esteve no centro de uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizada em maio no Morro do Borel, na Tijuca, que faz divisa com o Morro do Cruz. De acordo com a Polícia Militar, informações de inteligência apontavam confrontos entre o CV, que domina o Borel, e o TCP, que controla a localidade da Casa Branca. A disputa estaria relacionada ao controle de pontos de venda de drogas na região. Nos dias anteriores à operação, moradores haviam relatado intensos tiroteios na Casa Branca.
Em fevereiro, outro episódio terminou com a morte de uma moradora do Andaraí. Daiana dos Santos Gonzaga, de 37 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo e chegou a ser levada ao Hospital do Andaraí, mas não resistiu. Segundo registros da plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), disparos foram ouvidos na região pouco depois das 23h. O caso foi inicialmente registrado na 20ª DP (Vila Isabel) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital.
Já no fim do ano passado, o dia de inauguração de novas instalações do Hospital do Andaraí, com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, terminou em pânico por causa de um tiroteio entre traficantes. Um suspeito morreu e duas pessoas ficaram feridas por bala perdida.