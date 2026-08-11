Região do Morro do Cruz concentrou os disparos na manhã desta terçaReprodução / Redes sociais
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AGORA - tiroteio no morro do Cruz, Andaraí/ Tijuca. pic.twitter.com/xy1J2qtvHE— (@EntranhasRIO) August 11, 2026
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Região do Morro do Cruz concentrou os disparos na manhã desta terçaReprodução / Redes sociais
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X do Nuno
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