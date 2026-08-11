Região do Morro do Cruz concentrou os disparos na manhã desta terça - Reprodução / Redes sociais

Região do Morro do Cruz concentrou os disparos na manhã desta terçaReprodução / Redes sociais

Publicado 11/08/2026 13:05

Rio - Um intenso tiroteio voltou a assustar moradores da região do Andaraí, na Zona Norte do Rio , na manhã desta terça-feira (11). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a incessante troca de tiros entre criminosos.

AGORA - tiroteio no morro do Cruz, Andaraí/ Tijuca. pic.twitter.com/xy1J2qtvHE — (@EntranhasRIO) August 11, 2026

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por causa de um confronto na região do Morro do Cruz. As equipes do 6º BPM (Tijuca) reforçaram patrulhamento na região, mas não chegaram a entrar em confronto com os bandidos.

A região do Andaraí tem registrado sucessivos episódios de violência relacionados à disputa territorial entre grupos criminosos. O registro mais recente ocorreu no último dia 24, quando um intenso tiroteio no Morro do Cruz terminou com um homem ferido e encaminhado ao Hospital do Andaraí. Moradores apontaram que os confrontos estariam relacionados à disputa entre criminosos que atuam no Morro do Cruz e na Chácara do Céu.

Semanas antes, no dia 3, uma mulher de 56 anos foi atingida por uma bala perdida durante um confronto entre criminosos dos morros do Andaraí e do Cruz. Maria Solange Ribeiro de Oliveira estava nas proximidades de um supermercado, na Rua Maxwell, quando foi baleada. Ela foi socorrida no Hospital Federal do Andaraí, permaneceu consciente e recebeu alta. Os confrontos haviam começado no dia anterior e envolviam grupos ligados ao Comando Vermelho (CV) e ao Terceiro Comando Puro (TCP).

A disputa entre as duas facções também esteve no centro de uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizada em maio no Morro do Borel , na Tijuca, que faz divisa com o Morro do Cruz. De acordo com a Polícia Militar, informações de inteligência apontavam confrontos entre o CV, que domina o Borel, e o TCP, que controla a localidade da Casa Branca. A disputa estaria relacionada ao controle de pontos de venda de drogas na região. Nos dias anteriores à operação, moradores haviam relatado intensos tiroteios na Casa Branca.

Em fevereiro, outro episódio terminou com a morte de uma moradora do Andaraí . Daiana dos Santos Gonzaga, de 37 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo e chegou a ser levada ao Hospital do Andaraí, mas não resistiu. Segundo registros da plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), disparos foram ouvidos na região pouco depois das 23h. O caso foi inicialmente registrado na 20ª DP (Vila Isabel) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital.