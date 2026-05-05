Agentes encontraram acampamento usado por traficantes no Morro do Borel - Divulgação / Polícia Militar

Agentes encontraram acampamento usado por traficantes no Morro do BorelDivulgação / Polícia Militar

Publicado 05/05/2026 07:46

Rio - O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizou, nesta terça-feira (5), uma operação na comunidade do Borel, na Tijuca, Zona Norte, com o objetivo de reprimir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais.

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De acordo com a Polícia Militar, informações de inteligência apontavam a ocorrência de confrontos entre o Comando Vermelho (CV), que domina o Borel, e o Terceiro Comando Puro (TCP), que controla a localidade da Casa Branca. A guerra gira em torno do controle por pontos de venda de drogas na região.

Segundo a Polícia, a principal ocorrência registrada na operação é a localização de um acampamento utilizado pelo tráfico de drogas em uma área de mata. O espaço seria empregado como uma base de apoio logístico para ações criminosas, incluindo a circulação de armamento e entorpecentes. Além disso, serviria como ponto estratégico durante investidas contra grupos rivais.



A operação foi desencadeada com base em critérios de excepcionalidade, diante da presença de criminosos fortemente armados e da iminência de confrontos de grande proporção, um cenário que representa risco concreto à integridade física de moradores e agentes de segurança.



Final de semana de tiroteio

As madrugadas de sábado (2) domingo (3) foram de intensos tiroteios na comunidade da Casa Branca. De acordo com relatos, ocorreram confrontos entre traficantes do TCP e do CV.

Moradores da Tijuca relatam intenso tiroteio na região pela segunda noite seguida



Crédito: Reprodução/redes sociais pic.twitter.com/hBhzgnCE57 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 3, 2026

Nas redes sociais, moradores relataram a insegurança e medo dos disparos: "Assustador… da praça Saens Pena dava pra escutar"; "Horrível isso. Não vejo a hora de sair daqui, não suporto mais esse lugar"; "Tão alto que ouvi da Avenida Maracanã com São Francisco Xavier".