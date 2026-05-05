Rio - O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizou, nesta terça-feira (5), uma operação na comunidade do Borel, na Tijuca, Zona Norte, com o objetivo de reprimir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais.
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De acordo com a Polícia Militar, informações de inteligência apontavam a ocorrência de confrontos entre o Comando Vermelho (CV), que domina o Borel, e o Terceiro Comando Puro (TCP), que controla a localidade da Casa Branca. A guerra gira em torno do controle por pontos de venda de drogas na região.
Segundo a Polícia, a principal ocorrência registrada na operação é a localização de um acampamento utilizado pelo tráfico de drogas em uma área de mata. O espaço seria empregado como uma base de apoio logístico para ações criminosas, incluindo a circulação de armamento e entorpecentes. Além disso, serviria como ponto estratégico durante investidas contra grupos rivais.
A operação foi desencadeada com base em critérios de excepcionalidade, diante da presença de criminosos fortemente armados e da iminência de confrontos de grande proporção, um cenário que representa risco concreto à integridade física de moradores e agentes de segurança.
Final de semana de tiroteio
As madrugadas de sábado (2) e domingo (3) foram de intensos tiroteios na comunidade da Casa Branca. De acordo com relatos, ocorreram confrontos entre traficantes do TCP e do CV.
Moradores da Tijuca relatam intenso tiroteio na região pela segunda noite seguida
Nas redes sociais, moradores relataram a insegurança e medo dos disparos: "Assustador… da praça Saens Pena dava pra escutar"; "Horrível isso. Não vejo a hora de sair daqui, não suporto mais esse lugar"; "Tão alto que ouvi da Avenida Maracanã com São Francisco Xavier".
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