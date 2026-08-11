Lucinha e Dudu Nobre se despedem da mãe em velório no RioBrazil News
Lucinha e Dudu Nobre dão último adeus à mãe
Com música, cerimônia de despedida aconteceu na capela da igreja do Cemitério São João Batista, na Zona Sul, nesta terça (11)
Lucinha e Dudu Nobre dão último adeus à mãe
Com música, cerimônia de despedida aconteceu na capela da igreja do Cemitério São João Batista, na Zona Sul, nesta terça (11)
Vídeo: intenso tiroteio volta a assustar moradores do Andaraí
Confrontos recentes deixaram moradores feridos e mortos e mobilizaram forças de segurança em diferentes pontos da região
Homem anuncia recompensa de R$ 500 para quem agredir ex e é preso
Douglas Patrick Pereira da Silva teria descumprido diversas medidas protetivas e feito várias ameaças à vítima, com quem tem duas filhas
Vídeo: Homem reage a assalto e atira na direção de criminoso no Méier
Caso aconteceu na Avenida Amaro Cavalcanti, na Zona Norte, na noite desta segunda-feira (11); Bandido fugiu pulando muro
Grupo é detido em flagrante por venda de celulares roubados em feira
Ação da Polícia Civil ocorreu na Pavuna, Zona Norte do Rio, na noite desta segunda-feira (10); cerca de 60 aparelhos foram apreendidos
Força Municipal começará a atuar na Freguesia
Ampliação do serviço ocorrerá no próximo domingo (16); anúncio foi feito em reunião do CompStat Rio, na Cidade Nova