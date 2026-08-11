Lucinha e Dudu Nobre se despedem da mãe em velório no Rio - Brazil News

Lucinha e Dudu Nobre se despedem da mãe em velório no RioBrazil News

Publicado 11/08/2026 13:46 | Atualizado 11/08/2026 13:47

Rio - Familiares e amigos se despediram de Anita Nobre, mãe de Lucinha e Dudu Nobre, na capela da igreja do Cemitério São João Batista, na Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (11). Figura respeitada no mundo do samba, ela faleceu no último domingo (9). A cerimônia de despedida foi em formato gurufim, tradição de matriz afro-brasileira em que os mortos são homenageados com músicas, comida e bebida.

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Abatido, Dudu Nobre recebeu o carinho das pessoas durante o velório, assim como sua irmã, Lucinha. Acompanhado das filhas, Thalita e Lily, frutos do antigo relacionamento do artista com Adriana Bombom, o artista cantou e tocou cavaquinho na despedida da mãe.

Personalidades do samba como Neguinho da Beija-Flor e Carlinhos de Jesus compareceram ao velório. Coroas de flores também foram enviadas ao local.

Figura respeitada no mundo do samba, Anita marcou época ao organizar rodas de samba com grandes nomes, como Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e Nelson Cavaquinho, ao lado do marido, João Nobre, na década de 1980. Ela, que chegou a ter um restaurante no Centro, sempre incentivou os filhos a seguirem a carreira artística e era figura cativa dos ensaios técnicos e dos desfiles na Sapucaí.