Grades do Parque Recanto do Trovador, em Vila Isabel, Zona Norte, são alvos de furtos - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Grades do Parque Recanto do Trovador, em Vila Isabel, Zona Norte, são alvos de furtosReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 11/08/2026 13:52

O DIA esteve no local, que abrigou o antigo Jardim Zoológico do Rio. Rio - O Parque Recanto do Trovador, em Vila Isabel , na Zona Norte, vem sofrendo com um descaso total, que inclui falta de manutenção, furtos das grades que cercam o espaço e outras situações que levam uma sensação de insegurança aos moradores da região e frequentadores. Nesta terça-feira (11),esteve no local, que abrigou o antigo Jardim Zoológico do Rio.

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Uma mulher, que preferiu não se identificar e nem gravar entrevista por questão de segurança, mora no bairro desde a infância e relembrou quando o pai a levava para brincar no parque quando era criança. A memória feliz do passado, no entanto, está distante da situação atual. Ela revelou que não recomenda que as pessoas frequentem o espaço, devido à insegurança.

O Recanto do Trovador passou por um processo de revitalização em 2021. Após as obras, a moradora do bairro chegou a levar o filho - que atualmente é adulto - para um passeio no parque. A reforma até devolveu as boas condições ao lugar, mas o descaso retornou pouco tempo depois.

De acordo com a mulher, a própria população é responsável por parte da degradação do parque. Ainda segundo ela, durante a noite a situação é ainda pior. Os moradores não se sentem seguros para passarem pelo local e nem próximo dele, e chegam a atravessar a rua.

Algumas grades do parque estão quebradas, enquanto outras nem existem mais devido aos furtos, deixando o espaço desprotegido em vários trechos. Pichações em pilares, além de muitas folhas de árvores e lixos no chão também integram o cenário atual.

Projeto de revitalização e policiamento

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a Prefeitura do Rio está realizando um projeto para requalificação do Parque Recanto do Trovador.

Já a Polícia Militar comunicou, a partir de dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), na área de atuação do 6º BPM (Tijuca), foram realizadas mais de 400 prisões em 2026. Além disso, a corporação disse que o planejamento operacional da unidade é constantemente reavaliado com base na análise dos indicadores criminais, permitindo o direcionamento do policiamento para as regiões e horários com incidência deste tipo de delito.



A PM ainda reforçou a importância da colaboração da população por meio do Disque Denúncia (21) 2253-1177. Em situações emergenciais, o acionamento deve ser realizado imediatamente pela Central 190 ou pelo aplicativo 190 RJ.

Parque Recanto do Trovador

O Parque Recanto do Trovador foi inaugurado em 1888 como o primeiro Jardim Zoológico do Rio, criado pelo Barão de Drummond. O espaço ocupava uma área de cerca de 250 mil metros quadrados. Além dos animais em exposição, havia lagos, pontes, chalés, bosques e um restaurante.



Após a Proclamação da República, 1889, o zoológico perdeu a ajuda financeira que recebia de D. Pedro II. Para manter o parque funcionando, o idealizador do local, João Batista Viana Drummond, o Barão de Drummond, criou o Jogo do Bicho, que passou a ser contravenção em 1895, mesmo ano da rescisão do contrato que dava a concessão do zoológico a ele.

No fim dos anos 1920, o antigo Jardim Zoológico entrou em decadência. Em 1940, o Ministério da Agricultura comprou o terreno e os portões foram fechados definitivamente. Em 1957, a área foi transformada em logradouro público e teve parte do terreno doado. O restante foi cercado e o espaço passou a se chamar Parque Viveiro de Vila Isabel, mudando para Parque Recanto do Trovador cerca de dez anos depois.