Higor Henrique de Oliveira Duarte, conhecido como "Higor 157", foi preso nesta terça-feira (11), em São Gonçalo - Divulgação PCRJ

Higor Henrique de Oliveira Duarte, conhecido como "Higor 157", foi preso nesta terça-feira (11), em São GonçaloDivulgação PCRJ

Publicado 11/08/2026 17:07

Rio -Higor Henrique de Oliveira Duarte, conhecido como “Higor 157”, apontado pela Polícia Civil como integrante de uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho e especializada em roubos de veículos e cargas, foi preso nesta terça-feira (11), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ele foi localizado escondido na casa de parentes e era procurado para cumprir uma condenação por roubo majorado.

LEIA MAIS: Miliciano suspeito de matar policial penal é preso em Guaratiba



A prisão foi realizada por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), em cumprimento a um mandado de prisão condenatória contra o criminoso.



Segundo a Polícia Civil, Higor possui mais de 15 anotações criminais e já havia sido preso em flagrante em novembro de 2022. Na ocasião, ele estava acompanhado de outros quatro homens que, de acordo com as investigações, praticavam roubos de veículos em Niterói. Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma pistola e uma granada com o grupo. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), em cumprimento a um mandado de prisão condenatória contra o criminoso.Segundo a Polícia Civil, Higor possui mais de 15 anotações criminais e já havia sido preso em flagrante em novembro de 2022. Na ocasião, ele estava acompanhado de outros quatro homens que, de acordo com as investigações, praticavam roubos de veículos em Niterói. Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma pistola e uma granada com o grupo.

fotogaleria



Após ser colocado em liberdade, de acordo com a corporação, o criminoso voltou a atuar na organização criminosa. Higor passou a ser monitorado pelos agentes e, conforme as investigações, costumava publicar fotos nas redes sociais após os roubos, exibindo armas de fogo e grandes quantias em dinheiro.



Além dos registros por roubo, o preso possui anotações por receptação, estelionato, associação criminosa, tentativa de homicídio, extorsão e porte ilegal de arma de fogo.



Após a ação, Higor foi encaminhado ao sistema prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da Justiça. Após ser colocado em liberdade, de acordo com a corporação, o criminoso voltou a atuar na organização criminosa. Higor passou a ser monitorado pelos agentes e, conforme as investigações, costumava publicar fotos nas redes sociais após os roubos, exibindo armas de fogo e grandes quantias em dinheiro.Além dos registros por roubo, o preso possui anotações por receptação, estelionato, associação criminosa, tentativa de homicídio, extorsão e porte ilegal de arma de fogo.Após a ação, Higor foi encaminhado ao sistema prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da Justiça.

A reportagem O DIA não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna