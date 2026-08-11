O suspeito, que chorou ao ser detido, foi carregado por um policial - Reprodução/Polícia Civil

O suspeito, que chorou ao ser detido, foi carregado por um policialReprodução/Polícia Civil

Publicado 11/08/2026 15:13

Rio - Agentes da 26°DP (Todos os Santos) prenderam nesta terça-feira (11) um homem suspeito de estuprar a própria prima , uma menor de 11 anos de idade. O preso não teve o nome divulgado.

Segundo a polícia, o crime teria acontecido na noite desta segunda-feira (10), com a denúncia sendo feita já nessa madrugada de terça, no bairro do Lins de Vasconcelos. Além disso, o suspeito ainda teria mandado mensagens de áudio para familiares dele e da vítima, confessando o ato e dizendo que andaria pelas ruas para tirar a própria vida.



Ele foi localizado na comunidade da Primavera no bairro de Cavalcante com marcas de agressão no pescoço e sinais de alteração por possível uso de drogas. Levado para uma unidade de saúde, ele foi medicado e liberado. No momento da prisão, o suspeito chorava e foi carregado pelos policiais para a delegacia.



A polícia investiga se ele já teria cometido outros crimes dessa natureza. Ele segue preso.