Segundo a polícia, o crime teria acontecido na noite desta segunda-feira (10), com a denúncia sendo feita já nessa madrugada de terça, no bairro do Lins de Vasconcelos. Além disso, o suspeito ainda teria mandado mensagens de áudio para familiares dele e da vítima, confessando o ato e dizendo que andaria pelas ruas para tirar a própria vida.
Ele foi localizado na comunidade da Primavera no bairro de Cavalcante com marcas de agressão no pescoço e sinais de alteração por possível uso de drogas. Levado para uma unidade de saúde, ele foi medicado e liberado. No momento da prisão, o suspeito chorava e foi carregado pelos policiais para a delegacia.
A polícia investiga se ele já teria cometido outros crimes dessa natureza. Ele segue preso.
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