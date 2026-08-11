Ação de ordenamento no Morro Cardoso Fontes aconteceu ao longo de julho - Divulgação / Parque Nacional da Tijuca

Ação de ordenamento no Morro Cardoso Fontes aconteceu ao longo de julhoDivulgação / Parque Nacional da Tijuca

Publicado 11/08/2026 15:05

Rio - Uma ação de ordenamento, realizada ao longo de todo o mês de julho, retirou mais de 1,5 tonelada de material - como lonas, barracas de camping, grades de metal, resíduos orgânicos e entulhos - da área verde protegida do Morro Cardoso Fontes, localizado entre as zonas Norte e Sudoeste. O monte integra o Parque Nacional da Tijuca e a Área de Proteção Ambiental (APA) Municipal da Serra dos Pretos Forros.

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No último dia 29, na fase final de desmobilização, foi concluída a retirada de acampamentos irregulares que existiam no morro. No total, 22 deixaram o local: nove retirados por fiscais e 13 saíram voluntariamente após serem notificados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Essas atividades de ordenamento integram o cronograma de ações conjuntas estabelecido entre o ICMBio e a Prefeitura do Rio, que já havia sido apresentado ao Ministério Público Federal (MPF) em uma audiência de conciliação realizada no âmbito de uma ação civil pública sobre a preservação da área.

Há alguns meses, antes da limpeza e remoção de entulhos, o Instituto implementou a ronda diária de Agentes Temporários Ambientais (ATAs) para vistoriar e orientar sobre o uso adequado do local.

Além disso, em fevereiro de 2025, o Instituto estabeleceu o Acordo de Boas Práticas de Uso Religioso do Monte Cardoso, justamente por ser utilizado intensivamente por evangélicos que fazem suas orações no local. Novos acampamentos, de qualquer tipo, estão suspensos, mas, as atividades religiosas seguem permitidas, sem nenhuma alteração.

Durante o mês de julho, também foi realizada uma visita técnica com representantes da Justiça Federal e do MPF para conferir os avanços realizados neste mês, como as orientações sobre as regras de convivência e as notificações sobre a proibição de acampamentos. O cronograma de trabalho prevê também o manejo das trilhas, visando proteger a área contra erosões e dar mais segurança para quem caminha pela região.

A comunidade evangélica que frequenta o Morro Cardoso Fontes será incentivada a se engajar nas ações de reflorestamento que serão promovidas pelo ICMBio e pela Prefeitura do Rio. Em uma próxima fase do trabalho, serão instaladas placas informativas e educativas resistentes às intempéries.

O ordenamento do Monte Cardoso tem o objetivo de garantir a liberdade religiosa e a preservação ambiental da unidade de conservação.

Um acordo com boas práticas de uso do espaço pode ser encontrado no site do Instituto.



