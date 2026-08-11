Ação de ordenamento no Morro Cardoso Fontes aconteceu ao longo de julhoDivulgação / Parque Nacional da Tijuca
Fiscais retiram 1,5 tonelada de resíduos do Morro Cardoso Fontes
Lonas, barracas de camping, grades de metal e entulhos estão entre os materiais removidos; 22 acampamentos deixaram o local
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Douglas Patrick Pereira da Silva teria descumprido diversas medidas protetivas e feito várias ameaças à vítima, com quem tem duas filhas
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