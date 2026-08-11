Maycon Lucas foi preso na casa da namorada em Guaratiba, Zona Oeste do Rio - Divulgação PCRJ

Maycon Lucas foi preso na casa da namorada em Guaratiba, Zona Oeste do RioDivulgação PCRJ

Publicado 11/08/2026 16:05

Rio - Maycon Lucas Miranda Lara, conhecido como “Boquinha”, foi preso nesta terça-feira (11) , em Guaratiba, na Zona Oeste. Segundo a Polícia Civil, ele integra uma milícia que atua na região e é considerado um criminoso de alta periculosidade. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco), após um trabalho de inteligência que o localizou na casa da namorada.





De acordo com a delegada da Draco, Luciana Fonseca, dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra o investigado. As investigações de homicídio e roubo já haviam sido concluídas.



“Ambos os mandados referiam-se a prisões preventivas decretadas no âmbito de procedimentos cujas investigações já se encontravam encerradas, sendo um deles relacionado à prática do crime de roubo e o outro à prática de homicídio qualificado”, explicou Luciana.



Ataque contra policial penal



. Segundo as investigações, o policial penal Sérgio de Oliveira Carrio percebeu um grupo de homens em um posto de combustíveis e tentou realizar uma abordagem. Os suspeitos fugiram e abandonaram uma motocicleta no local. Posteriormente, os agentes constataram que o veículo era roubado.



Horas depois, por volta das 17h40, integrantes do grupo teriam retornado para tentar recuperar a motocicleta. Entre os investigados estavam Maycon Lucas Miranda Lara, o “Boquinha”, e Patrick Gonçalves de Souza.



Durante o confronto, o policial penal recebeu disparos e ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Rocha Faria, onde precisou passar por cirurgia.



Na troca de tiros, Yan Patrick Moreira da Silva também foi baleado e morreu no local.



Na ocasião, policiais apreenderam armas, munições, celulares e objetos que, segundo a investigação, ajudaram na identificação dos envolvidos.

Boquinha é suspeito de participar do ataque a tiros que deixou morto o policial penal Sérgio de Oliveira Carrio, em março deste ano, em Campo Grande. Além disso, o criminoso também é investigado por roubos de veículos e a estabelecimentos comerciais.De acordo com a delegada da Draco, Luciana Fonseca, dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra o investigado. As investigações de homicídio e roubo já haviam sido concluídas.“Ambos os mandados referiam-se a prisões preventivas decretadas no âmbito de procedimentos cujas investigações já se encontravam encerradas, sendo um deles relacionado à prática do crime de roubo e o outro à prática de homicídio qualificado”, explicou Luciana. O caso ocorreu em 24 de março, em Campo Grande . Segundo as investigações, o policial penal Sérgio de Oliveira Carrio percebeu um grupo de homens em um posto de combustíveis e tentou realizar uma abordagem. Os suspeitos fugiram e abandonaram uma motocicleta no local. Posteriormente, os agentes constataram que o veículo era roubado.Horas depois, por volta das 17h40, integrantes do grupo teriam retornado para tentar recuperar a motocicleta. Entre os investigados estavam Maycon Lucas Miranda Lara, o “Boquinha”, e Patrick Gonçalves de Souza.Durante o confronto, o policial penal recebeu disparos e ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Rocha Faria, onde precisou passar por cirurgia.Na troca de tiros, Yan Patrick Moreira da Silva também foi baleado e morreu no local.Na ocasião, policiais apreenderam armas, munições, celulares e objetos que, segundo a investigação, ajudaram na identificação dos envolvidos.

Ligação com roubos e milícia



Além da investigação sobre o ataque ao policial penal, Maycon é apontado pela Polícia Civil como integrante da milícia que atua na Zona Oeste e como envolvido recorrente em roubos de veículos e estabelecimentos comerciais.



Segundo a corporação, já havia contra ele um mandado de prisão relacionado a roubo de veículo. A investigação aponta ainda que o criminoso utilizava a área de influência da milícia para se esconder e dificultar sua localização.



A captura ocorreu após policiais analisarem informações de inteligência sobre integrantes da milícia e identificarem o endereço usado por Maycon em Guaratiba.



As investigações continuam para esclarecer a participação de outros envolvidos no ataque ao policial penal e verificar o possível envolvimento do preso em outros crimes cometidos na Zona Oeste.

A reportagem O DIA não localizou a defesa de Maycon. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna