Crime ocorreu próximo à uma farmácia na Estrada do Cabuçu, em Campo Grande - Reprodução / Redes Sociais

Crime ocorreu próximo à uma farmácia na Estrada do Cabuçu, em Campo GrandeReprodução / Redes Sociais

Publicado 25/03/2026 09:22

Rio - Um homem morreu em uma troca de tiros com um policial penal, no fim da tarde desta terça-feira (24), em Campo Grande, na Zona Oeste. O agente ficou gravemente ferido.

O confronto ocorreu na Estrada do Cabuçu, por volta das 17h40, próximo a uma farmácia e de um supermercado. As circunstâncias ainda não foram esclarecidas.

De acordo com a Polícia Militar, agentes de 40º BPM (Campo Grande) encontraram Yan Patrick Moreira da Silva, de 20 anos, já sem vida, com ferimento por disparo de arma de fogo.

O policial penal, que não teve a identidade revelada, também foi baleado. Bombeiros prestaram socorro à vítima e a levaram, com ferimentos graves, ao Hospital Municipal Rocha Faria, no mesmo bairro.

A Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) destacou que o agente passou por cirurgia e foi transferido para outra unidade, não informada. O estado de saúde dele é estável.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar os fatos.