Crime ocorreu próximo à uma farmácia na Estrada do Cabuçu, em Campo GrandeReprodução / Redes Sociais
Homem morre ao trocar tiros com policial penal em Campo Grande
Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Yan Patrick Moreira da Silva, de 20 anos; agente também ficou ferido
Polícia apreende segundo adolescente envolvido em assalto a taxista em Bento Ribeiro
O primeiro deles havia sido localizado no dia seguinte ao crime. Os dois são irmãos
TSE confirma eleições indiretas para o governo do Rio de Janeiro
Assembleia Legislativa vai escolher o novo chefe do Executivo. Cargo está vago com a renúncia de Claudio Castro
Polícia interdita asilo clandestino em condições precárias na Zona Oeste
Seis idosos, que não apresentavam sinais de maus-tratos, foram resgatados durante a operação no bairro de Paciência
PM prende suspeito de fazer gestos semelhantes a masturbação para mulher na Cidade Universitária
Abordado por policiais, ele alegou que estava urinando no local
Jovem perseguida em shopping relata descaso de seguranças do local
Vítima diz que foi ridicularizada ao informar o caso; administração do centro comercial alega ter prestado suporte
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