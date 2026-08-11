Diogo foi denunciado por uma nova vítima, após o sobrinho da vítima reconhecer o homem como o suposto médico - Divulgação PCRJ

Diogo foi denunciado por uma nova vítima, após o sobrinho da vítima reconhecer o homem como o suposto médico Divulgação PCRJ

Publicado 11/08/2026 21:12

Rio - Mais uma vítima denunciou o falso médico Diogo dos Santos Serpa nesta terça-feira (11). Segundo a Policia Civil, ele é acusado de ter realizado uma consulta onl-ine e prescrito medicamentos para um idoso de 72 anos, portador de Parkinson, hidrocefalia e autismo, utilizando novamente o nome e o CRM de um profissional verdadeiro.

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O caso foi registrado na Polícia Civil após o sobrinho e curador do idoso reconhecer o suspeito devido à repercussão de sua prisão. Segundo o delegado Tiago Antunes, o falso médico descreveu o quadro clínico do paciente, fez recomendações de tratamento e receitou remédios usando a identidade do mesmo médico que motivou o seu flagrante anterior.



“O sobrinho da vítima, que é curador dele, viu essa grande repercussão que teve e reconheceu esse falso médico como sendo o suposto médico que fez um atendimento on-line para ele, para o seu tio. Inclusive descrevendo o quadro clínico atual, recomendações futuras e prescrevendo medicamentos. Isso se deu com o uso do nome de um outro médico — o mesmo do caso em que foi preso em flagrante”, informou o delegado.



Relembre o caso



foi preso em flagrante no dia 6 de agosto, em Nova Iguaçu, acusado de se passar por médico para realizar atendimentos domiciliares. Por cerca de dez meses, ele atendeu uma menina de 10 anos com um tumor cerebral maligno, prescrevendo remédios e pedindo exames com carimbos falsos e o CRM de outro profissional. O caso foi registrado na Polícia Civil após o sobrinho e curador do idoso reconhecer o suspeito devido à repercussão de sua prisão. Segundo o delegado Tiago Antunes, o falso médico descreveu o quadro clínico do paciente, fez recomendações de tratamento e receitou remédios usando a identidade do mesmo médico que motivou o seu flagrante anterior.“O sobrinho da vítima, que é curador dele, viu essa grande repercussão que teve e reconheceu esse falso médico como sendo o suposto médico que fez um atendimento on-line para ele, para o seu tio. Inclusive descrevendo o quadro clínico atual, recomendações futuras e prescrevendo medicamentos. Isso se deu com o uso do nome de um outro médico — o mesmo do caso em que foi preso em flagrante”, informou o delegado. Diogo dos Santos Serpa foi preso em flagrante no dia 6 de agosto, em Nova Iguaçu, acusado de se passar por médico para realizar atendimentos domiciliares. Por cerca de dez meses, ele atendeu uma menina de 10 anos com um tumor cerebral maligno, prescrevendo remédios e pedindo exames com carimbos falsos e o CRM de outro profissional.

A fraude foi descoberta pela mãe da criança, que notou inconsistências nas receitas e buscou a 63ª DP (Japeri). O suspeito foi localizado pela polícia enquanto realizava procedimentos médicos sob identidade falsa.



A reportagem de O DIA tenta localizar a defesa de Diogo dos Santos Serpa. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna