Família estava no Rio de Janeiro para celebrar o aniversário de uma das jovens - Reprodução

Família estava no Rio de Janeiro para celebrar o aniversário de uma das jovensReprodução

Publicado 11/08/2026 19:36 | Atualizado 11/08/2026 19:46





De acordo com o IML, Rocío Cubillos, de 59 anos, Wendy Manrique, de 37, e



Os exames foram necessários porque os quatro ocupantes morreram carbonizados após a queda da aeronave, ocorrida na manhã de sábado (8), em uma área de mata fechada da Floresta da Tijuca. No caso de Sofía, os peritos utilizaram características compatíveis com a idade da adolescente para auxiliar na identificação. Já nos corpos de Wendy e Rocío, os especialistas encontraram elementos físicos e biológicos que permitiram confirmar suas identidades.



A família havia vindo ao Brasil para comemorar os 15 anos de Laura Manrique, neta de Rocio e sobrinha de Wendy, que aguardava para embarcar em um segundo voo quando o acidente aconteceu. Os parentes se dividiram em dois grupos para realizar o voo. Rocío, Wendy e Sofía embarcaram na primeira viagem, enquanto os demais aguardavam o retorno da aeronave para realizar o mesmo trajeto.



A investigação segue sob responsabilidade da 19ª DP (Tijuca). Segundo a Polícia Civil, representantes da empresa responsável pela operação do voo deverão prestar depoimento nos próximos dias. Os agentes também aguardam os resultados dos laudos produzidos pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira responsável pela apuração técnica do acidente.



Um dos elementos que pode ajudar a esclarecer o caso é uma câmera do tipo GoPro instalada no interior do helicóptero. O equipamento foi encontrado no local da queda aparentemente preservado e entregue aos investigadores. A expectativa é que as imagens revelem os momentos que antecederam o acidente.



O helicóptero, um Robinson R44 de prefixo PP-MFS, realizava um voo turístico quando caiu próximo à Vista Chinesa, provocando também um incêndio na vegetação. Cerca de 40 bombeiros participaram da operação de resgate em uma área de difícil acesso. Rio - A Polícia Civil concluiu nesta terça-feira (11) a identificação dos corpos das três turistas colombianas que morreram na queda de um helicóptero na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista . As vítimas, que pertenciam à mesma família, tiveram os restos mortais liberados para os familiares após exames realizados no Instituto Médico-Legal (IML).De acordo com o IML, Rocío Cubillos, de 59 anos, Wendy Manrique, de 37, e Sofía Murillo , de 17, foram identificadas por meio de exames odontológicos e antropológicos. O piloto da aeronave, Alessandro Rocha, já havia sido reconhecido anteriormente e sepultado nesta segunda-feira (10), em São Gonçalo. Os exames foram necessários porque os quatro ocupantes morreram carbonizados após a queda da aeronave, ocorrida na manhã de sábado (8), em uma área de mata fechada da Floresta da Tijuca. No caso de Sofía, os peritos utilizaram características compatíveis com a idade da adolescente para auxiliar na identificação. Já nos corpos de Wendy e Rocío, os especialistas encontraram elementos físicos e biológicos que permitiram confirmar suas identidades.A família havia vindo ao Brasil para comemorar os 15 anos de Laura Manrique, neta de Rocio e sobrinha de Wendy, que aguardava para embarcar em um segundo voo quando o acidente aconteceu. Os parentes se dividiram em dois grupos para realizar o voo. Rocío, Wendy e Sofía embarcaram na primeira viagem, enquanto os demais aguardavam o retorno da aeronave para realizar o mesmo trajeto.A investigação segue sob responsabilidade da 19ª DP (Tijuca). Segundo a Polícia Civil, representantes da empresa responsável pela operação do voo deverão prestar depoimento nos próximos dias. Os agentes também aguardam os resultados dos laudos produzidos pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira responsável pela apuração técnica do acidente.Um dos elementos que pode ajudar a esclarecer o caso é uma câmera do tipo GoPro instalada no interior do helicóptero. O equipamento foi encontrado no local da queda aparentemente preservado e entregue aos investigadores. A expectativa é que as imagens revelem os momentos que antecederam o acidente.O helicóptero, um Robinson R44 de prefixo PP-MFS, realizava um voo turístico quando caiu próximo à Vista Chinesa, provocando também um incêndio na vegetação. Cerca de 40 bombeiros participaram da operação de resgate em uma área de difícil acesso.

A Anac também mantém contato com a Prefeitura do Rio para definir uma atuação conjunta. A iniciativa busca ampliar o controle sobre esse tipo de serviço e reforçar a segurança das operações

