A quadrilha vinha sendo monitorada após uma sequência de ataques a estabelecimentosDivulgação/Polícia Civil
Durante a abordagem, um dos suspeitos foi baleado. Ele recebeu atendimento no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e permaneceu preso após receber alta médica. Os nomes dos presos não foram divulgados.
As investigações estão sob responsabilidade da 13ª DP (Ipanema). A polícia afirma que a quadrilha vinha sendo monitorada após uma sequência de ataques a estabelecimentos das zonas Sul e Oeste. Dois roubos ocorreram em farmácias de Ipanema nos dias 1º e 4 de agosto. No dia 8, o grupo teria cometido outro crime em uma unidade no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.
Em pelo menos um dos casos, o prejuízo causado ao estabelecimento chegou a R$ 80 mil, segundo a polícia.
Grupo usava dois carros
As investigações apontam um padrão na atuação dos suspeitos. Eles chegavam aos estabelecimentos utilizando dois veículos e agiam em conjunto.
Imagens de câmeras de segurança ajudaram os policiais a identificar os suspeitos e os automóveis utilizados nos crimes. De acordo com a polícia, pelo menos um dos carros tinha registro de roubo.
A localização dos veículos também contou com informações da CIVITAS Rio, Central de Inteligência da Prefeitura do Rio.
Segundo a Prefeitura, os dois carros passaram a ser acompanhados pela CIVITAS Rio a partir de 4 de agosto. Nesse período, foram registradas 35 detecções dos veículos.
A maior movimentação ocorreu durante a madrugada, principalmente entre meia-noite e 5h. Na madrugada desta terça, foram identificadas 21 passagens dos automóveis, o maior número registrado durante o monitoramento.
Os veículos circularam por diferentes pontos da cidade, incluindo Recreio dos Bandeirantes, Flamengo, Lagoa e Barra da Tijuca.
Na madrugada da prisão, os carros voltaram a ser identificados no sistema. A central emitiu alertas em tempo real e repassou as informações às equipes policiais que estavam nas ruas.
Com base no histórico de circulação e nos dados captados pelas câmeras, os agentes conseguiram localizar os veículos no Leblon.
Os quatro suspeitos permanecem presos. A Polícia Civil continua as diligências para identificar outros possíveis integrantes do grupo e esclarecer a participação de cada investigado nos roubos.
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