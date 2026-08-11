A quadrilha vinha sendo monitorada após uma sequência de ataques a estabelecimentos - Divulgação/Polícia Civil

A quadrilha vinha sendo monitorada após uma sequência de ataques a estabelecimentosDivulgação/Polícia Civil

Publicado 11/08/2026 21:49 | Atualizado 11/08/2026 21:51

Rio — Quatro suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos de canetas emagrecedoras foram presos pela Polícia Civil na madrugada desta terça-feira (11), no Leblon, na Zona Sul do Rio. Segundo os investigadores, o grupo se preparava para atacar uma farmácia na Rua Ataulfo de Paiva quando foi localizado pelos agentes.