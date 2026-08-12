Publicado 12/08/2026 00:00

O Comando Vermelho opera com estatuto, conselho deliberativo de 13 membros e presidência vitalícia exercida de dentro de um presídio federal. O segundo capítulo da série Rio em Disputa de O Dia revela nessa brilhante reportagem que os criminosos não improvisam e estão mais organizados que o Estado

Um imóvel de quatro andares afundou em Manguinhos e foi interditado por risco de colapso. As quatro famílias saíram a tempo. O crescimento desordenado, sem fiscalização e sem regras, vira e mexe cobra seu preço; às vezes damos sorte, às vezes custa inúmeras vidas. Até quando vamos contar com a sorte?