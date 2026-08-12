Ataque a tiros terminou com dois mortos e um ferido - Reprodução/Rede Social

Ataque a tiros terminou com dois mortos e um feridoReprodução/Rede Social

Publicado 12/08/2026 07:18

Rio - Um ataque a tiros deixou dois homens mortos e um ferido na Estrada do Cafundá, no Tanque, na Zona Sudoeste, na noite de terça-feira (12). Segundo testemunhas, os três são milicianos e teriam sido surpreendidos por traficantes do Comando Vermelho em meio à disputa por território.

De acordo com a Polícia Militar, eles circulavam em um veículo roubado. Dois dos suspeitos morreram na hora e o terceiro precisou ser socorrido ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Contra ele, havia mandados de prisão em aberto pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo.



No interior do carro, os agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) encontraram uma pistola calibre 40, nove carregadores de fuzis, dois carregadores de pistolas, um carregador tipo “goiabada”, 214 munições de calibres diversos, uma luneta, dois rádios comunicadores e um celular.



O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).