PMs realziam o reposicionamento dos blocos de concreto na MaréDivulgação
Nas redes sociais, imagens mostram crianças deitadas no chão em meio aos disparos. "Estava indo levar minha filha para a creche quando cheguei na esquina de casa. As motos estavam passando muito rápido e os trabalhadores correndo. Voltei com minha filha correndo. Muito complicado isso!", disse uma moradora.
"Mais um minuto e eu teria descido. Dou aula no Pinheiro! Fui alertada pelos responsáveis, que são verdadeiros anjos da guarda, sempre salvando o professor! Cuidem-se!", afirmou outra.
Devido ao confronto, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, até o momento, duas unidades de Atenção Primária da região suspenderam o funcionamento para garantir a segurança de profissionais e usuários. Outras duas unidades mantêm o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.
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