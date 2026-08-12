PMs realziam o reposicionamento dos blocos de concreto na Maré - Divulgação

PMs realziam o reposicionamento dos blocos de concreto na MaréDivulgação

Publicado 12/08/2026 09:04

Rio - O Complexo da Maré, na Zona Norte, registrou intenso tiroteio no início da manhã desta quarta-feira (12). Segundo a Polícia Militar, agentes realizam uma operação planejada na Vila do João, com o reposicionamento de blocos de concreto, conhecidos como "jerseys", nas vias de acesso à comunidade para dificultar a entrada de caminhões de carga e veículos roubados.





Nas redes sociais, imagens mostram crianças deitadas no chão em meio aos disparos. "Estava indo levar minha filha para a creche quando cheguei na esquina de casa. As motos estavam passando muito rápido e os trabalhadores correndo. Voltei com minha filha correndo. Muito complicado isso!", disse uma moradora.



"Mais um minuto e eu teria descido. Dou aula no Pinheiro! Fui alertada pelos responsáveis, que são verdadeiros anjos da guarda, sempre salvando o professor! Cuidem-se!", afirmou outra.



Devido ao confronto, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, até o momento, duas unidades de Atenção Primária da região suspenderam o funcionamento para garantir a segurança de profissionais e usuários. Outras duas unidades mantêm o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas. LEIA MAIS: 'Rio em disputa': O que leva tantos jovens ao crime organizado? Nas redes sociais, imagens mostram crianças deitadas no chão em meio aos disparos. "Estava indo levar minha filha para a creche quando cheguei na esquina de casa. As motos estavam passando muito rápido e os trabalhadores correndo. Voltei com minha filha correndo. Muito complicado isso!", disse uma moradora."Mais um minuto e eu teria descido. Dou aula no Pinheiro! Fui alertada pelos responsáveis, que são verdadeiros anjos da guarda, sempre salvando o professor! Cuidem-se!", afirmou outra.Devido ao confronto, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, até o momento, duas unidades de Atenção Primária da região suspenderam o funcionamento para garantir a segurança de profissionais e usuários. Outras duas unidades mantêm o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Ainda de acordo com a PM, Equipes do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE) da Corporação também participam da operação. As ações seguem em andamento.