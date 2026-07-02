Polícia Federal prendeu três suspeitos por armazenamento de conteúdo de abuso infantilDivulgação / Polícia Federal
Os agentes apreenderam quatro celulares e dois computadores usados pelos investigados, que serão submetidos à perícia técnica criminal para continuidade das investigações. A operação tem como objetivo reunir elementos de prova que contribuam para o aprofundamento das investigações, bem como para a identificação de possíveis vítimas e a responsabilização dos envolvidos.
Os acusados responderão pela prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil, sem prejuízo de eventuais outros delitos que possam ser identificados no curso das investigações.
Embora o termo 'pornografia' ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota preferencialmente as expressões 'abuso sexual de crianças e adolescentes' ou 'violência sexual de crianças e adolescentes, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.
A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que os jovens comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção.
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