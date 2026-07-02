Polícia Federal prendeu três suspeitos por armazenamento de conteúdo de abuso infantil - Divulgação / Polícia Federal

Polícia Federal prendeu três suspeitos por armazenamento de conteúdo de abuso infantilDivulgação / Polícia Federal

Publicado 02/07/2026 11:56

Rio - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (2), a Operação Arcanjo 26, com o objetivo de reprimir a prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de abuso sexual infantil na internet. Os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva e dois de busca e apreensão no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Durante a ação, três homens foram presos por esses delitos, enquanto traficantes - que não eram alvos - também foram detidos.

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Enquanto estavam a caminho da residência dos investigados, os policiais federais prenderam dois criminosos em flagrante com armas, drogas, munição, roupas e acessórios táticos. Eles serão encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Niterói, e, posteriormente, ao sistema prisional do estado.

A ação contra pornografia infantil contou com 50 policiais federais, integrado entre a Delegacia de Polícia Federal em Niterói (DPF/NRI), o Grupo de Pronta Intervenção (GPI) e o Comando de Operações Táticas (COT). As medidas judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal Criminal de Campos dos Goytacazes.



Os agentes apreenderam quatro celulares e dois computadores usados pelos investigados, que serão submetidos à perícia técnica criminal para continuidade das investigações. A operação tem como objetivo reunir elementos de prova que contribuam para o aprofundamento das investigações, bem como para a identificação de possíveis vítimas e a responsabilização dos envolvidos.



Os acusados responderão pela prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil, sem prejuízo de eventuais outros delitos que possam ser identificados no curso das investigações.



Embora o termo 'pornografia' ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota preferencialmente as expressões 'abuso sexual de crianças e adolescentes' ou 'violência sexual de crianças e adolescentes, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.



A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que os jovens comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção.

