Ônibus de piso baixo facilita o embarque e desembarque de pessoas com deficiência - fotos de Reginaldo Pimenta

Ônibus de piso baixo facilita o embarque e desembarque de pessoas com deficiênciafotos de Reginaldo Pimenta

Publicado 12/08/2026 10:59

Rio - A Prefeitura do Rio apresentou, na manhã desta quarta-feira (12), os primeiros ônibus do Sistema RIO (Rede Integrada de Ônibus), que começam a circular na Zona Oeste ainda neste mês. Entre as novidades estão os coletivos de piso baixo, que facilitam o embarque e o desembarque, especialmente para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A operação vai beneficiar moradores de Santa Cruz, Sepetiba, Paciência, Cosmos, Inhoaíba e Campo Grande.

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No Centro Administrativo São Sebastião (CASS), na Cidade Nova, foram apresentados os três tipos de veículos que vão integrar o novo sistema: o ônibus básico, o modelo midi e o miniônibus. A primeira etapa contempla duas áreas da Zona Oeste — Santa Cruz, identificada pela cor roxa, e Campo Grande, pela cor laranja.

Para o passageiro Raphael Pinho, a novidade representa mais independência durante o uso do transporte público.



"O que foi de bom em relação a esse ônibus é a questão da autonomia para poder entrar dentro do ônibus. Isso aí facilitou bastante, porque muito mais do que ter uma rampa, é importante a autonomia para a pessoa poder subir. Às vezes acontece da gente não conseguir pegar ônibus por uma questão de acessibilidade, mas isso tem melhorado e com certeza vai melhorar até a qualidade de vida da pessoa com deficiência no dia a dia", disse.



Outra passageira, Vitória Pinto, 25 anos, revelou a expectativa na facilidade do deslocamento. "Está bem legal, bem bacana. A diferença com outros ônibus é também a conservação, melhorou bastante. A expectativa é que vai melhorar o trajeto". acrescentou.



De acordo com o prefeito Eduardo Cavaliere, a nova frota segue o padrão BRT. "São ônibus com muita tecnologia, novos, com ar-condicionado gelado, cabo USB. Enfim, aquele padrão conhecido do BRT, mas tem um adicional, sempre existiu um sonho que pensavam que era impossível fazer, de ter ônibus de piso baixo no Rio de Janeiro. E o que é que são esses ônibus de piso baixo? São ônibus com mais acessibilidade, que literalmente se ajoelham para quem é mais importante", destacou.



Cavaliere ressaltou que a sistema inicia pela Zona Oeste devido à precariedade no serviço de transporte prestado pelas empresas privadas.



"É importante que a gente tenha em mente que estamos falando de ônibus novos para Zona Oeste, como Paciência, Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Padre Miguel, Sepetiba (…) A gente vem avançando esse ano com novos ônibus na seguinte lógica: Onde o serviço era ruim, onde o serviço era péssimo, nesses serviços houve um acordo na Justiça que permitiu a Prefeitura do Rio fazer uma licitação justamente para atender primeiro os lugares onde o serviço era pior", explicou.



De acordo com secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes, os veículos começam a circular no próximo dia 24.



"A gente está hoje apresentando a frota nova do Sistema Rio, a etapa 1, começando pelos lugares onde os serviços eram piores, ou seja, na Zona Oeste. Então temos essa frota para Santa Cruz e para Campo Grande. Temos três tipologias de ônibus, o mini, o midi e o piso baixo. São 115 para Santa Cruz e 54 para Campo Grande. O de Santa Cruz começa a rodar dia 24 e o de Campo Grande dia 29", relatou.



O secretário frisou também que os coletivos possuem tecnologia de segurança tanto para os motoristas quanto de informação para os passageiros.



"Tem anúncio de próxima parada, com telas de indicação de GPS, com bastante acessibilidade e, óbvio, o ar-condicionado funcionando com sensor pra gente acompanhar e mais o GPS para fazer o monitoramento. O piso alto funciona como um elevador, enquanto esse piso baixo vem com uma tecnologia que a gente chama de ‘ajoelhar o ônibus’. Então, ele chega no meio-fio, desce uns 10 cm e, a partir daí, você tem uma rampa de acessibilidade numa declividade que seja compatível para o cadeirante subir sozinho, sem precisar ter nenhum tipo de dificuldade e nem precisar de ajuda para isso", afirmou.



Ao todo, 169 novos ônibus começam a circular em agosto. Os contratos de concessão das regiões de Santa Cruz e Campo Grande foram assinados em março deste ano. Nessas áreas, a frota passará dos atuais 104 para 316 ônibus. Até dezembro, outros 147 veículos serão incorporados ao sistema, conforme o cronograma de implantação.

Primeiras linhas do Sistema RIO



Santa Cruz (a partir de 24 de agosto)



804 Terminal Curral Falso – Campo Grande



809 Sagrado Coração – Conjunto Liberdade



825 Jesuítas – Campo Grande



840 São Fernando – Campo Grande



842 Santa Cruz – Campo Grande



849 Base Aérea de Santa Cruz – Campo Grande



868 Trevo de Santa Cruz – Campo Grande



870 Sepetiba – Santa Cruz



892 Santa Cruz – Vitor Dumas



898 Sepetiba – Campo Grande



Campo Grande (a partir de 30 de agosto)



808 Sagrado Coração – Campo Grande



821 Campo Grande – Corcundinha



822 Campo Grande – Corcundinha



833 Conjunto Manguariba – Campo Grande



841 Campo Grande – Inhoaíba



869 Santa Margarida – Campo Grande



893 Jardim Palmares – Campo Grande



Segurança reforçada



Entre os equipamentos embarcados estão câmeras de monitoramento, painel interno para visualização das imagens, bloqueio automático de aceleração com as portas abertas, velocímetro interno e sistemas inteligentes de assistência à condução.



A frota contará ainda com o sistema ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), que auxilia na prevenção de acidentes, e com o DMS (Driver Monitoring System), responsável por identificar sinais de fadiga ou distração do motorista, contribuindo para uma operação mais segura.



Monitoramento em tempo real



Outra inovação do Sistema RIO será o monitoramento inteligente da operação. Todos os veículos estarão conectados por meio de GPS, telemetria, validadores de passagem, contadores automáticos de passageiros e sistema AVL, permitindo o acompanhamento da frota em tempo real e uma gestão mais eficiente do serviço.



Como parte desse novo modelo de fiscalização, a Prefeitura está implantando, no Centro de Operações e Resiliência (COR), um Centro de Controle Operacional (CCO) exclusivo para acompanhar toda a operação dos ônibus municipais.



Integrado aos sistemas embarcados, o CCO permitirá monitorar continuamente a circulação dos veículos, emitir alertas automáticos sobre ocorrências, acompanhar indicadores de desempenho da operação e o comportamento dos motoristas por meio da telemetria, analisando informações como acelerações e frenagens bruscas. As imagens das câmeras embarcadas também poderão ser utilizadas para avaliar situações específicas e reforçar a segurança da operação.



O novo centro concentrará ainda os canais de atendimento ao cidadão, integrando as informações recebidas pelos sistemas inteligentes de transporte, pelo serviço 1746, pelas equipes de fiscalização e até por registros encaminhados pela população por meio das redes sociais. Após validação, essas ocorrências poderão impactar os indicadores de desempenho das empresas operadoras e, quando previsto contratualmente, resultar na aplicação de penalidades ou na redução da remuneração, fortalecendo o controle da Prefeitura sobre a qualidade do serviço prestado.

Segunda etapa da licitação



A segunda etapa da licitação do Sistema RIO está prevista para 28 de agosto e deverá resultar na incorporação de cerca de 1.400 novos ônibus à frota, ampliando em 57% a quantidade de veículos em circulação nas regiões contempladas. A nova fase prevê o aumento da oferta de linhas em Guaratiba, Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Vila Isabel e Ilha do Governador. A estratégia da Prefeitura é direcionar os investimentos, inicialmente, para áreas que historicamente enfrentavam maiores dificuldades na oferta e na qualidade do serviço.



