Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso - Divulgação

Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o casoDivulgação

Publicado 12/08/2026 11:32

Rio - Um ex-policial militar foi assassinado a tiros, na noite desta terça-feira (11), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . Daniel da Silva Manzouque, de 45 anos, teve seus pertences levados pelos criminosos.

O homicídio aconteceu no bar do Campo da Fundrep, no bairro Engenho do Porto. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a vítima morreu enquanto estava sentada em uma cadeira, o que indica ausência de tentativa de reação.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram a policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) que um ocupante de uma moto atirou, entrou no estabelecimento e recolheu os pertences da vítima, fugindo em seguida.

Nas redes sociais, um primo lamentou a perda. "Era uma pessoa de luz, um sorriso contagiante e um coração gigante. A dor da sua partida é imensurável. Ele fará muita falta a todos nós. Guardarei com carinho cada momento que vivemos juntos. Descanse em paz, primo. Você estará sempre em nossos corações", diz o texto.

A PM informou que a exclusão de Daniel dos quadros da corporação aconteceu em dezembro de 2023 e que ele tinha três anotações criminais. Conforme consta em processo no Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), o homem chegou a ser condenado, em 2025, pelos crimes de usura (também conhecido como agiotagem) e extorsão.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte de Daniel. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.