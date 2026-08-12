Moradores da comunidade Águia de Ouro, em Inhaúma, ganham nova rede de esgoto - Divulgação/Águas do Rio

Moradores da comunidade Águia de Ouro, em Inhaúma, ganham nova rede de esgotoDivulgação/Águas do Rio

Publicado 12/08/2026 15:46

Rio - Cerca de 600 moradores da comunidade Águia de Ouro, em Inhaúma, na Zona Norte, passaram a contar com uma nova rede de esgotamento sanitário . A intervenção eliminou o despejo incorreto de mais de 40 mil litros de dejetos por dia, reduziu riscos à saúde e transformou a rotina de aproximadamente 150 famílias.

Segundo a Águas do Rio, foram implantadas 80 metros de rede coletora, além da construção de poços de visita. Agora, os imóveis são conectados ao sistema de esgoto da região. Antes da obra, moradores precisavam desviar de dejetos e da sujeira acumulada para entrar e sair de casa, convivendo diariamente com o mau cheiro, a proliferação de vetores e o risco de doenças como a leptospirose.



Laís de Jesus, de 20 anos, moradora da Águia de Ouro, é mãe de dois filhos e sempre sonhou em oferecer um ambiente mais seguro e saudável para as crianças, que cresceram convivendo com a água contaminada na porta de casa.



"Melhorou bastante. As crianças brincavam aqui no meio de baratas, lacraias e ratos. O esgoto enchia o beco, e elas acabavam pisando naquela sujeira. Agora isso acabou. O cheiro era surreal, tudo boiava. Gostei muito. Estão de parabéns pela obra", diz.



Crianças adoeciam, conta liderança comunitária



Para a liderança comunitária Chris Soares, a obra representa uma transformação que vai além da infraestrutura. "Nós vivíamos em uma situação crítica. Havia muitos insetos, e as crianças adoeciam com frequência. As mães procuravam ajuda todos os dias. Hoje eu quase nem reconheço o beco. Está tudo seco, sem água suja e muito mais seguro para as crianças brincarem."



Um dos principais desafios da obra foi o acesso restrito aos becos estreitos da comunidade. Apesar da complexidade da execução, as equipes conseguiram implantar a nova rede e levar uma solução definitiva para os moradores.



"Levar saneamento para lugares como a Águia de Ouro significa eliminar um problema que afetava diretamente a saúde e a rotina das famílias. Hoje, esse beco deixou de ser um ponto de contaminação e passou a oferecer mais segurança e qualidade de vida para quem mora aqui", afirma Patrick Rodrigues, coordenador de Operações da Águas do Rio, concessionária do grupo Aegea.