Familiares de Renan Guimarães Machado realizaram uma manifestação na Avenida Central, em Itaipu, Niterói, pedindo justiça pela morte dele - Arquivo pessoal

Familiares de Renan Guimarães Machado realizaram uma manifestação na Avenida Central, em Itaipu, Niterói, pedindo justiça pela morte deleArquivo pessoal

Publicado 12/08/2026 16:28 | Atualizado 12/08/2026 16:55

O DIA, nesta quarta-feira (12), eles pedem justiça, afirmando que o homem não tinha envolvimento com o crime. Rio - Familiares de Renan Guimarães Machado, de 29 anos, alegam que o jovem morreu após ser baleado durante uma ação da Polícia Militar em Itaipu, Niterói, Região Metropolitana, na última quinta (6). A, nesta quarta-feira (12), eles pedem justiça, afirmando que o homem não tinha envolvimento com o crime.

Segundo os parentes, Renan estava no horário de almoço do trabalho quando agentes entraram na localidade - onde ele morava - atirando. Ele, então, foi atingindo na perna.

"Queremos justiça pela vida dele porque o Renan era inocente. Eles [policiais] já entraram gritando: 'Para, para'. E mesmo ele [Renan] saindo, eles [policiais] atiraram", disse a prima de Renan, Ana Carolina Meireles Pessoa da Silva.

Após ser baleado, ele foi levado para o Hospital Municipal Oceânico, em Piratininga. Após quatro dias internado, faleceu nesta segunda (10). O sepultamento do jovem ocorreu no Cemitério do Maruí, no Barreto, nesta terça (11).

Neste mesmo dia, os familiares também realizaram uma manifestação na Avenida Central. Na ocasião, eles soltaram fogos e gritaram por "justiça". Parentes e amigos marcaram um novo ato no mesmo local, nesta quarta.

Polícia Militar

De acordo com a Polícia Militar, no dia 6 de agosto, em Itaipu, equipes da Operação Niterói Presente realizavam patrulhamento na região após denúncias sobre a presença de homens armados e possível tráfico de drogas, quando foram alvo de disparos efetuados por dois suspeitos.



Os policiais reagiram e, após a ação, localizaram um dos suspeitos ferido na perna. Ainda segundo a corporação, ele recebeu atendimento inicial dos agentes, que aplicaram um torniquete, e foi encaminhado ao hospital, onde permaneceu internado sob custódia. Um rádio transmissor foi apreendido no local.



A PM informou que o homem utilizava tornozeleira eletrônica e possuía registros anteriores relacionados ao tráfico de drogas. Os demais suspeitos deixaram o local.