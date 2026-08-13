PM mobiliza 27 batalhões para conter expansão do Comando Vermelho pelo estado - Reprodução / Redes Sociais

PM mobiliza 27 batalhões para conter expansão do Comando Vermelho pelo estadoReprodução / Redes Sociais

Publicado 13/08/2026 08:10

Rio - A Polícia Militar realizou, na manhã desta quinta-feira (13), operações em 27 comunidades do estado com o objetivo de combater e conter a expansão territorial do Comando Vermelho. Três suspeitos morreram em confrontos, incluindo um homem que teria participado da morte de um PM em Guadalupe, na Zona Norte. As equipes também prenderam cinco homens.

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A corporação utilizou unidades especializadas subordinadas ao Comando de Operações Especiais (COE) e agentes de oito Comandos de Policiamento de Área (CPAs).

De acordo com a Polícia Militar, durante monitoramento na comunidade Gogó de Guadalupe - que integra o Complexo do Chapadão -, agentes do 41º BPM (Irajá) foram atacados a tiros por criminosos que ocupavam veículos, o que gerou um confronto.





O veículo onde o suspeito estava, modelo BYD Song Plus blindado, possuía registro de roubo. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investigará o caso. Os policiais conseguiram interceptar um dos carros e encontrou um dos ocupantes ferido. A equipe socorreu e encaminhou o suspeito para uma unidade de saúde, mas ele não resistiu. Os agentes identificaram que o homem era um traficante conhecido como "Baby Rex", apontado como um dos envolvidos na morte do PM Marcelo de Lima Balthar, de 31 anos , ocorrida em fevereiro deste ano, em Guadalupe.O veículo onde o suspeito estava, modelo BYD Song Plus blindado, possuía registro de roubo. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investigará o caso.

Dois ônibus chegaram a ser sequestrados e usados como barricadas na Rua Marcos de Macedo. O Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus) informou que seis linhas que passam pela região sofreram impactos no itinerários. São elas: 799 (Pavuna x Bangu), 669 (Pavuna x Méier), 384 (Pavuna x Passeio, via Av. Brasil), 399 (Pavuna x Passeio, via Radial Oeste), SR399 (Pavuna x Passeio) e SR384 (Pavuna x Passeio).

Mortos na CDD



Ainda segundo a PM, durante buscas nas proximidades da Avenida Comandante Guaranys, na Cidade de Deus, criminosos que estavam em uma área de mata atiraram contra equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), o que gerou uma reação e um confronto.

Após o conflito, os policiais encontraram dois homens feridos. Os agentes socorreram e encaminharam os suspeitos ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste, mas eles não resistiram aos ferimentos.

Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, uma granada, uma mochila contendo entorpecentes e uma radiotransmissor.

A ação na região tem como objetivos o combate à atuação de criminosos envolvidos em disputas territoriais, a repressão a roubos e furtos de veículos e impedir a expansão da atuação do crime para outras áreas de Jacarepaguá.



Acusado de homicídio preso

O 16º BPM (Olaria) atua nas comunidades do Quitungo e Guaporé, na Zona Norte. A corporação informou que, depois de um breve confronto, os policiais realizaram buscas na região e prenderam André Silveira das Dores, conhecido como Coquinho. Ele portava um fuzil AR-10.

Coquinho possui cinco passagens pelo sistema prisional por crimes de roubo à mão armada e homicídio. A ocorrência foi encaminhada para a 38ª DP (Brás de Pina).

A ação integra a 2ª edição da Operação Desarme, realizada em parceria entre a Polícia Militar e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Bope no Andaraí

Na Grande Tijuca, na Zona Norte, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realiza operação no Andaraí, com foco na repressão às disputas territoriais e na interrupção dos confrontos entre os grupos criminosos que atuam na região.

A corporação informou que a atuação da unidade especializada busca ampliar a segurança dos moradores, enfraquecer a capacidade operacional das organizações e restabelecer a normalidade nas localidades afetadas pelos confrontos.

Outras ações pelo Rio

O 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) atua nas comunidades Pombo Sem Asa e Canal, em Vargem Grande. na Zona Sudoeste, região que tem sido alvo de disputas armadas para o controle do tráfico de drogas.

No Complexo do Chapadão, na Zona Norte, equipes do 41º BPM (Irajá) realizam a Operação Barricada Zero para combater roubos de cargas e veículos, recuperar veículos roubados ou clonados, localizar materiais ilícitos e retirar barricadas. Para atrapalhar a ação dos policiais, criminosos incendiaram um carro para bloquear um trecho da Estrada do Camboatá, na região de Guadalupe.

O 14º BPM (Bangu) está em comunidades da Zona Oeste, incluindo Vila Vintém e Batan. A ação tem como objetivos combater a atuação de grupos criminosos, cumprir mandados de prisão, verificar informações do Disque Denúncia, coibir cobranças indevidas por serviços e retirar barricadas.

Dois homens foram presos na Vila Vintém. As equipes apreenderam 463 papelotes de cocaína, 45 papelotes de crack, uma granada, um radiotransmissor e R$ 30 em espécie com eles. Os policiais registraram o caso na 34ª DP (Bangu).

Operações pelo estado

Na Baixada Fluminense e Região Metropolitana, também estão em andamento ações de unidades como o 15º BPM (Duque de Caxias), 21º BPM (São João de Meriti), 24º BPM (Queimados), 34º BPM (Magé) e 35º BPM (Itaboraí), entre outros batalhões.



As ações abrangem ainda áreas de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Duque de Caxias, São João de Meriti e Queimados.

Em Niterói, policiais do 12º BPM (Niterói) realizaram uma operação nas comunidades Coronel e Brasília. Após monitoramento e incursão no terreno, as equipes entraram em confronto com criminosos em uma área de mata. Depois do conflito, os agentes apreenderam um fuzil 5,56 sem numeração, 245 pinos de cocaína, 80 tiras de maconha e 30 balinhas. A ocorrência foi registrada na 78ª DP (Fonseca).



Em Itaboraí, policiais do 35º BPM (Itaboraí) realizaram uma ação na região do Beco do Adão, no bairro Apolo. Durante a operação, as equipes prenderam dois suspeitos. Com os envolvidos foram apreendidos material entorpecente e um radiotransmissor.

A mobilização ocorre de forma coordenada e integra uma estratégia permanente da Polícia Militar para conter a expansão territorial de organizações criminosas, reduzir a capacidade operacional de grupos envolvidos em confrontos armados e ampliar a segurança da população.



As operações permanecem em andamento.

Operação da Polícia Civil

Dois homens que estavam foragidos da Justiça foram presos durante uma ação de combate ao tráfico de armas, munições e drogas no Rio de Janeiro. Os alvos — Vitor de Souza Espindula e Luciano Melguildes Miranda — foram localizados nos municípios de São Gonçalo e Petrópolis, respectivamente.



A ação faz parte da Operação Desarme, coordenada nacionalmente pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP), e foi executada pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme).



Vitor integrava o tráfico de drogas na comunidade Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, e possui uma condenação de mais de nove anos de prisão por tráfico e associação para o tráfico. Segundo a Polícia Civil, ele que já acumula outras anotações criminais, foi localizado na casa de familiares, em São Gonçalo.



Já Luciano, apontado como integrante da facção que domina o tráfico na comunidade do Neylor, em Petrópolis, tem condenação de mais de quatro anos por tráfico de drogas. As investigações apontam que ele já havia sido preso anteriormente com quase 2 mil pinos de cocaína e 165 sacolés de maconha. O foragido foi capturado no próprio município de Petrópolis.