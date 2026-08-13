Alice Tamborindeguy registrou ocorrência na 12ª DP (Copacabana) - Reprodução de vídeo / Instagram

Alice Tamborindeguy registrou ocorrência na 12ª DP (Copacabana)Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 13/08/2026 11:20

Rio - A ex-deputada estadual Alice Tamborindeguy registrou ocorrência, nesta quarta-feira (12), na 12ª DP (Copacabana) após cair no " golpe da maquininha ". De acordo com a ex-candidata à Prefeitura de São Gonçalo em 2012, a situação ocorreu ao pagar uma corrida de táxi pelo cartão de crédito. O valor original era R$ 25, mas cobraram R$ 2,5 mil.

A irmã de Narcisa Tamborindeguy compartilhou nas redes sociais um vídeo no momento em que foi prestar queixa. "Gente, eu estou aqui na 12ª Delegacia de Polícia registrando uma ocorrência do 'golpe da maquininha'. Sabe aquele golpe que é R$ 25 e eles colocam R$ 2,5 mil e você acaba passando o cartão? Pois é, exatamente isso que aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer pessoa. Então, eu estou aqui fazendo uma ocorrência, porque a gente não pode permitir que isso aconteça", falou a advogada.

Na legenda da publicação, Alice contou que só percebeu que tinha caído no golpe dias depois. "Você vai pagar com o cartão de crédito e eles adulteram o valor e você não percebe de tão bem feito que é. No meu caso o táxi era R$ 25 e acabei pagando R$ 2,5 mil. Um absurdo isso. Quando percebi olhando a fatura do cartão dias depois, vi que caí num golpe", escreveu.

Ao O DIA, nesta quinta-feira (13), a Polícia Civil deu informações sobre a ocorrência. "O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) e encaminhado à 14ª DP (Leblon), que dá prosseguimento às investigações. A vítima prestou depoimento e outras diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime."

Golpe da maquininha