Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro branco é arrastado por alguns metrosReprodução / Redes sociais

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Alexia Gomes
Rio - Uma briga de trânsito entre os motoristas de um caminhão e de um carro terminou em acidente na descida do Viaduto de Cascadura, na região da Rua Ângelo Dantas, em frente ao Classic Rio Hotel, no sentido Campinho e Madureira. Não há informações sobre a data em que o caso ocorreu.
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Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro branco é arrastado por alguns metros pelo caminhão, que segue caminho sem prestar socorro. O veículo menor acaba subindo na calçada. Ao final do vídeo, motociclistas param para verificar o estado do motorista.

Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada para atender à ocorrência. Já a Polícia Civil afirmou que não houve registro do caso.