Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro branco é arrastado por alguns metrosReprodução / Redes sociais
Caminhão arrasta carro durante briga de trânsito em Cascadura— Jornal O Dia (@jornalodia) August 13, 2026
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Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro branco é arrastado por alguns metros pelo caminhão, que segue caminho sem prestar socorro. O veículo menor acaba subindo na calçada. Ao final do vídeo, motociclistas param para verificar o estado do motorista.
Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada para atender à ocorrência. Já a Polícia Civil afirmou que não houve registro do caso.
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