Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro branco é arrastado por alguns metros - Reprodução / Redes sociais

Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro branco é arrastado por alguns metrosReprodução / Redes sociais

Publicado 13/08/2026 13:45 | Atualizado 13/08/2026 14:22

Rio - Uma briga de trânsito entre os motoristas de um caminhão e de um carro terminou em acidente na descida do Viaduto de Cascadura, na região da Rua Ângelo Dantas, em frente ao Classic Rio Hotel, no sentido Campinho e Madureira. Não há informações sobre a data em que o caso ocorreu.

Caminhão arrasta carro durante briga de trânsito em Cascadura



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