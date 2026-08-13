Conafer, presidida por Carlos Lopes, é suspeita de ter esquema para arrecadar recursos de aposentadoriasLula Marques / Agência Brasil
PF prende presidente de associação investigado por descontos no INSS
Carlos Lopes, principal dirigente da Conafer, se entregou em Brasília; ele estava foragido desde novembro de 2025
Zema, sobre segurança pública: 'Quero fazer uso da lei da GLO'
Candidato afirma que a atuação federal será discutida com os governadores e não ocorrerá de maneira unilateral
Cai diferença entre homens e mulheres no acesso ao emprego formal
Dados do MTE mostram que o público feminino ocupa 46,4% dos postos de trabalho
Durigan: 'Já há cerca de 5 milhões de contas autoexcluidas de bets'
Ministro da Fazenda informou que 800 mil pessoas foram afastadas por conta da adesão ao Novo Desenrola
Fachin defende sigilo da fonte, mas apoia decisão de Moraes sobre informante
Ex-secretário do Maranhão foi alvo de busca após suspeita de vazar dados sobre o uso de veículos oficiais pela família de Flávio Dino
Renan Santos diz que filiação de Flávio no Missão pode ter sido armada
O candidato também propôs que ele e o senador Flávio Bolsonaro apresentem publicamente os registros técnicos do caso
TSE suspende análise de fundo do PT e trava repasses a partidos
Decisão da corte bloqueia o envio de 48% dos recursos para todas as siglas; Nunes Marques votou contrário ao pedido
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