Conafer, presidida por Carlos Lopes, é suspeita de ter esquema para arrecadar recursos de aposentadorias - Lula Marques / Agência Brasil

Conafer, presidida por Carlos Lopes, é suspeita de ter esquema para arrecadar recursos de aposentadoriasLula Marques / Agência Brasil

Publicado 13/08/2026 11:37

A prisão ocorreu após Lopes ter se apresentado na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal. De acordo com a PF, ele será “encaminhado ao sistema prisional após os procedimentos de praxe”.

A Operação Sem Desconto investiga descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A Conafer é suspeita de ter montado um esquema de filiações falsas para arrecadar esses recursos.

A reportagem aguarda manifestação da defesa de Carlos Lopes.