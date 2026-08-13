'Quem mente no currículo não tem compromisso com a verdade', disse Caiado sobre Flávio Reprodução / Redes sociais
Caiado critica Flávio após UFRJ negar que senador tenha pós-graduação
Redes sociais do senador mencionavam curso que ele não fez; ex-governador diz que currículo do filho de Bolsonaro é certidão de nascimento
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Líder do PT publica foto ao lado de Hugo Motta no hospital
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Totalização dos votos é aberta, auditável e segura, diz TSE
Contagem é passa por cinco etapas, desde o registro eletrônico e criptografia até passar por uma verificação que confirma a origem da urna
Briga por pé de manga termina com duas mortes em Minas Gerais
Miguel Chagas da Silva, de 75 anos, atirou contra Eberto Silvestre Guimarães, de 41, e depois foi morto pelo filho da vítima
Anvisa proíbe fabricação e venda de 12 produtos de limpeza
Agência verificou que mercadorias não possuem registro sanitário e as empresas fabricantes são de origem desconhecidas
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