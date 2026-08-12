Gonet argumentou que decisão é uma resposta ao descumprimento da circulação de conteúdos do ex-presidente nas redes - Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Gonet argumentou que decisão é uma resposta ao descumprimento da circulação de conteúdos do ex-presidente nas redesFábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 12/08/2026 21:11 | Atualizado 12/08/2026 21:12

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu nesta quarta-feira (12) a rejeição dos recursos apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para derrubar a decisão do ministro Alexandre de Moraes que proibiu o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de visitá-lo na prisão domiciliar pelo prazo de 30 dias.