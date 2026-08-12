INSS reforça que aplicativo oficial para acesso a serviços previdenciários é o "Meu INSS" - Thiago Sabaini / INSS

INSS reforça que aplicativo oficial para acesso a serviços previdenciários é o "Meu INSS"Thiago Sabaini / INSS

Publicado 12/08/2026 17:07

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) identificou casos recorrentes de mensagens enviadas por SMS a beneficiários com o aviso de que o benefício será cortado por falta de Prova de Vida. O instituto alerta que não faz contato por mensagem de texto, WhatsApp ou e-mail para informar sobre a interrupção de benefícios.

LEIA MAIS: Patrimônio de presidente da CPI do INSS quase quadruplica em 2 anos

Essa abordagem se trata de uma tentativa de golpe. Por isso, a orientação é não clicar em links recebidos por esses meios e procurar apenas os canais oficiais do INSS ou do Governo Federal.



A Prova de Vida do INSS é feita na maioria dos casos de forma automática, por meio do cruzamento de dados das bases do governo. Quando o beneficiário não é identificado por esse procedimento, ele recebe um aviso para fazer a comprovação pelo banco responsável pelo pagamento do benefício. A notificação pode aparecer no aplicativo ou no extrato bancário. O governo também costuma enviar uma mensagem pelo WhatsApp para informar sobre a necessidade de realizar o procedimento, porém sem mencionar suspensão de pagamento.

Fique atento

O INSS também informa que não faz ligações nem vai à casa dos beneficiários para tratar da Prova de Vida, solicitar dados pessoais ou pedir qualquer tipo de pagamento.



O instituto não envia links por WhatsApp ou SMS para regularizar a comprovação de vida. Por isso, os beneficiários devem desconfiar de mensagens recebidas por esses canais.



Em caso de dúvida, a orientação é entrar em contato com a Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.



Para saber se sua Prova de Vida foi realizada, acesse o Meu INSS ( site ou app) e consulte o serviço “Prova de Vida”. Se a situação estiver regularizada, a data da última prova de vida aparecerá. Também é possível verificar pelo 135.

Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna

